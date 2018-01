Skončí škola ve Všeni bez ředitele i učitelů? Situace ve škole se vyhrotila

Všeň, Turnovsko - Na konci ledna odchází ředitel Mateřské a Základní školy ve Všeni, ostatní pedagogové se chtějí přidat.

Obec VšeňFoto: Všeň

Děti z všeňské základní školy nevědí, jestli je po pololetních prázdninách bude mít kdo vyučovat. Jejich ředitel Milan Fric podal kvůli dlouhodobým neshodám se starostou výpověď a na konci ledna ve škole po několika letech končí.

VÝPOVĚĎ ODVOLAL

Přestože se po debatě s rodiči rozhodl ředitel výpověď odvolat, výběrové řízení pokračuje a nikdo neví, co bude dál. Pedagogové jsou odhodlaní ředitele podpořit a také odejít ze školy. „Kromě jedné paní učitelky, která nastupuje na mateřskou, jsme ve shodě,“ potvrdila vychovatelka Ilona Zajícová. Na podporu ředitele vznikla petice, kterou podle Zajícové podepsali, až na jednu výjimku, rodiče všech zhruba 80 dětí, které na všeňskou ZŠ chodí. „Celkem ji podepsalo 180 lidí a to ještě není konečné číslo,“ dodala Zajícová. Do boje za zachování stávajícího pedagogického sboru se zapojila i řada rodičů, kteří jsou s osobitým stylem výuky využívající prvky montessori nebo waldorfské školy spokojení. Někteří neváhají sem vozit děti i desítky kilometrů, jak potvrdila Libuše Pražáková, která má na škole syna Františka.

RADA NEPROŠLA

Jako jednu z možností, jak situaci vyřešit, vidí rodiče v mimořádném zasedání zastupitelstva. „Musíme ale sehnat třetinu podpisů zastupitelů,“ připomněla maminka Eva Špuláková, která dodala, že kvůli zlepšení komunikace mezi vedením obce a školy chtěli rozšířit školní radu. „Ale neprošlo to,“ poznamenala.

Starosta Všeně Radim Janeček zatím nechce situaci ve škole komentovat. V prosincovém vydání Obecních novin se vyjádřil, že stávající ředitel je sice výborný pedagog, ale jako ředitel, potažmo manažer školy vykazuje dlouhodobě vážné nedostatky. „Docházelo z jeho strany k porušování zákonných povinností, přičemž na vytýkací dopisy většinou nebylo panem ředitelem reagováno,“ vyjádřil se starosta.

Podle pedagogů je však hlavní problém ve stylu učení, který vedení obce odmítá. „Vyrostli jsme za jednoho pana starosty, který v tom měl jasno, současný pan starosta to má jinak,“ doplnil její slova ředitel. „Vím, že se objevily i chyby, ale na těch jsme zapracovali,“ dodal.