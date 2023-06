/FOTO, VIDEO/ Šlapacích drezín, které se měly stát novou turistickou atrakcí na železniční trati v Žacléři, se v letošním roce lidé nedočkají. Nový majitel žacléřské dráhy a nádražní budovy Martin Dvořák ze společnosti TMŽ to sdělil Deníku. Drezíny chtěl nasadit v Žacléři poprvé letos o prázdninách, z bezpečnostních důvodů se ale rozhodl plán posunout.

Nový majitel chce oživit uvadlé vlakové nádraží v Žacléři. | Video: Deník/Jan Braun

„Trať do Lampertic má příliš velký sklon a bude proto nutné vyrobit jiný typ drezín, než jsme předpokládali,“ vysvětlil Dvořák. V záměru oživit nevyužívanou trať a zanedbané nádraží nicméně pokračuje, pracovat nyní bude především na opravě budovy v Žacléři.

„Jsem zklamaný, že se nám drezíny nepodaří na letošní sezonu nasadit. Myslel jsem, že to nebude takový problém, ale otestovali jsme si, že sklon trati je opravdu velký. Nechci riskovat, že by mohlo dojít k úrazu, pokud by některý turista rozjel drezíny příliš rychle. Lépe bude rok počkat a mezi tím nachystat bezpečný způsob přepravy, než začátek uspěchat s případným průšvihem,“ řekl Martin Dvořák. Výroba turistických drezín trvá tři až čtyři měsíce, jedna stojí 150 až 170 tisíc korun. Vyrábí je Svatopluk Stokláska z jihomoravských Ratíškovic.

K převodu došlo až letos

Společnost TMŽ se sídlem v Praze získala pětikilometrovou železniční trať Královec - Žacléř a nádražní budovy v Žacléři a Lamperticích od Správy železnic za 2,4 milionu korun. Správa železnic trať prodala kvůli tomu, že ji nikdo nevyužíval. Ačkoliv Dvořákova firma byla vybrána ve veřejné soutěži v konkurenci dalších tří zájemců už v prosinci 2021, teprve letos na jaře došlo k zápisu změn v katastru nemovitostí a železniční trať se tak stala definitivně soukromým majetkem.

Proces odkoupení dráhy jako státního majetku musela schvalovat v loňském roce vláda. Nový majitel získal před týdnem rozhodnutí Drážního úřadu o změně kategorie dráhy z regionální na místní dráhu, o kterou žádal. Výhodou místní dráhy jsou podstatně jednodušší podmínky při provozování dráhy i drážní dopravy.

Firma TMŽ už odkoupila v roce 2019 od Správy železnic opuštěnou trať Čejč - Uhřice na Hodonínsku za 2,8 milionu korun.

„Šlapací drezíny v Žacléři budou,“ ubezpečil Martin Dvořák a dodal: „Musí se upravit na vhodný typ tak, aby zvládaly větší sklon tratě. V Ratíškovicích, kde je využívají, se setkali s tím, že někteří návštěvníci to rozjížděli moc a na přejezdech měli problémy. Proto je nutné vymyslet bezpečný systém.“

Záměr nové atrakce vzbudil velké očekávání

Podle starosty Žacléře Aleše Vaníčka byli lidé natěšení na novou turistickou atrakci. „Je škoda, že se zavedení drezín posouvá o rok. Záměr vzbudil velké očekávání, lidé se těšili. Sklon trati je ale opravdu poměrně velký a majitel s tím úplně nepočítal. Bezpečnost je na prvním místě a chápu, že nechce riskovat. Pokud by se něco stalo, tak to poškodí pověst atrakce a provozu na dlouhou dobu,“ řekl Vaníček.

Součástí nákupu železniční dráhy jsou dvě nádražní budovy v Lamperticích a Žacléři. Dvořák chce jejich stav postupně stabilizovat. V Žacléři plánuje na volném pozemku vybudovat zázemí pro odstavení obytných vozů a karavanů označované jako stellplatz. „Pozemek je na to perfektní, příští rok bychom ho mohli otevřít,“ uvedl Dvořák. Dobrý nápad je to i podle starosty Aleše Vaníčka. „Vybudovat místa pro stání karavanů a obytných vozů dává smysl. Jejich užívání je trend, navíc mít takové místo kousek od budoucí dálnice je logická úvaha.“

Postupné rekonstrukce se má dočkat opuštěná a zchátralá nádražní budova. Majitel po jejím převzetí zjistil, že v ní jsou zatopené sklepy. Vodu z nich odčerpali místní hasiči. „Na nádražní budovu v Žacléři se nyní zaměříme. Je ovšem ve špatném stavu, oprav si vyžádá opravdu hodně. Najali jsme firmu, která začne domek udržovat a postupně opravovat, aby alespoň zatím v jeho dolní části mohlo vzniknout zázemí pro drezíny, toalety, bufet a podobně. Podél trati dochází k úpravě dřevin, budeme tam budovat lavičky, stezku,“ nastínil situaci Dvořák.

„Budova je na hodně viditelném místě v Žacléři. Je ošklivá, zchátralá. Každý příspěvek ke zlepšení jejího stavu vítáme. Jde nám nejen o atrakci, kvůli které by návštěvníci přijeli do Žacléře, ale důležitý je také vzhled veřejného prostoru,“ připomněl starosta Žacléře.

Objekt na zastávce v Lamperticích převzala společnost TMŽ i s bytem, kde žije nájemnice. „Nájemní smlouvu jí zatím zachováme. Dvě spodní místnosti chceme využít k obsluze provozu drezín, které by tam měly končit jízdu,“ dodal Dvořák.

