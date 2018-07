Slavná Iyasa opět zatančí v Safari parku

Dvůr Králové nad Labem – Ode dneška až do 15. srpna se mohou návštěvníci Safari parku kochat každý den vždy v 11 a 15 hodin uměním Afričanů ze Zimbabwe.

Ilustrační fotoFoto: ZOO Dvůr Králové

Skupina Iyasa tady nebude vystupovat poprvé. Již několik let se stává součástí festivalu Africké léto, které si získalo u veřejnosti popularitu. Rytmus tanců, s kterými se umělci vydávají dvakrát denně na pódium, strhne každého diváka i posluchače.



Kromě umění na návštěvníky čeká africké občerstvení, mohou zavítat do výtvarné dílny pro děti nebo si vychutnat kávu z různých koutů horkého světadílu.



Zítra se tu koná také projekt Anety Vašatové s titulem Co je to domov?