„Hned mi bylo jasné, že by měl být vypodobněn v dostihovém cvalu. Pokud vím, v Česku žádná taková socha není,“ řekl Petr Novák, který se proslavil například jezdeckou sochou T. G. Masaryka v Lánech nebo Pomníkem padlým koním u Střezetic.

V Horní Kalné odlévali před rokem třímetrového bronzového koně sochařky Sophie Dickens, který ozdobil palubu nové francouzské výletní lodi Celebrity Edge.

Letos umělecká slévárna HVH v Horní Kalné zaujala pětimetrovým modelem Zlína, který zachycuje podobu města z počátku 50. let.

Sobotního slavnostního odhalení sochy koně Peruána se kromě autora zúčastnil také majitel Václav Bruna, který myšlenku přednesl na vzpomínkové akci před dvěma lety, když Peruán v požehnaném koňském věku 29 let zemřel. Někdy v té době práce na monumentálním díle započaly. Když nyní Václav Bruna viděl výsledek, neubránil se slzám. „Teď jsi tady. A budeš tu dlouho potom, co my už tu nebudeme. Děkuji Ti za všechno, příteli,“ pronesl emotivně.

Mezi řečníky nemohl chybět ani žokej Zdeněk Matysík, který v sedle Peruána všechna tři triumfální vítězství absolvoval. Všichni se shodují, že Peruán byl nejen úžasný atlet, ale také kůň s obrovským srdcem a skvělou povahou.

Bronislav Jaroš