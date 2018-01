Slonici Saly popraskaly nemocné kly. Zoologové je raději uřízli

Dvůr Králové - Ošetřovatelé a zoologové v Safari Parku Dvůr Králové, jak se nově královédvorská zoo jmenuje, k náročnému ošetření jedné ze samic slona afrického.

Slonici Saly se podél obou klů vytvořily hluboké praskliny, které by mohly do budoucna vést k vážnému poranění. Z toho důvodu oba kly zoologové zkrátili. Zákrok trval přibližně dvě hodiny. „Samici jsme dali sedativa v takovém množství, aby zůstala stát a nelehla si na zem, což je pro slona riziková poloha, ale zároveň aby nás pustila k sobě a nechala se ošetřit. Jakmile začaly tlumící prostředky účinkovat, kly jsme zkrátili a zabrousili hrany,“ popisuje zooložka Gabriela Linhart.

Oba zuby byly ale zachovány v takové délce, aby nebyla zasažena živá tkáň a aby pomocí klů mohla slonice dále manipulovat s potravou a hračkami, jak je zvyklá. Do míst, kde zůstaly praskliny, umístil veterinář zubní tmel, který má kel scelit a zpevnit. „Pokud by se stav klů u Saly neřešil, mohlo by to vést později k vážnějšímu rozštípnutí klu, což by pro ni bylo velmi bolestivé a čekala by ji tak mnohem komplikovanější operace,“ zakončil veterinář Lukáš Pavlačík.