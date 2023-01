„Byl to neskutečný zážitek, určitě se rádi vrátíme na další akci,“ odjížděl spokojený na Slovensko do vesnice Trnavá Hora u Žiaru nad Hronom Karol Mužík.

Shiffrinové fandí i Bulhaři, organizátoři se omluvili fanouškům kvůli autobusům

Mikuláš Murín z Fiľakova, který přijel na Světový pohár s manželkou a dvěma dětmi, uznal kvality americké superstar Mikaely Shiffrinové. Té ve Špindlerově Mlýně uteklo o titěrných 0,06 sekundy vyrovnání rekordu Ingemara Stenmarka v počtu vítězství ve Světovém poháru. „Je TOP lyžařka, to je něco neskutečného. Světový pohár jsme si užili úžasně. Připadali jsme si, jako bychom byli doma. Jsme prostě stále Česko-Slovensko. Organizace byla opravdu vynikající, byli jsme z toho mile překvapení,“ pochválil Mikuláš Murín pořadatele.

Zdroj: Vojtěch Kohout

Lubomír Herteľ přicestoval do Krkonoš až od Košic. Přijel vlakem. „Jsme východňári, Krkonoše jsou skoro za rohem. Třicet let jsem železničář, proto jsme cestovali vlakem, i když auto mám. Nejdřív jsme jeli do Pardubic a odtud do Vrchlabí, kde jsme bydleli, stejně jako před čtyřmi lety,“ popisoval výpravu z Košic.

VIDEO: Ve Svatém Petru jsou tisíce fanoušků, jede se Světový pohár

Zatímco před čtyřmi lety byla Petra Vlhová ve Špindlerově Mlýně hrdinkou a fanoušky nadchla prvním místem v obřím slalomu a třetím ve slalomu, letos opouštěla krkonošské středisko evidentně zklamaná. V sobotním slalomu skončila čtvrtá, v neděli ve stejné disciplíně dokonce až třináctá. V obou dnech výrazně ztratila ve druhém kolo - v sobotu v něm zajela 23. nejlepší čas, v neděli až 27.

„Peťa mohla být lepší, stejně tak Martina Dubovská. Asi se teď dobře necítí. Ale za týden začíná mistrovství světa, tak věříme, že vyhraje,“ zůstal optimistou Lubomír Herteľ. Ve Špindlerově Mlýně byl nadšený z přátelské atmosféry. „Češi fandí Slovákům, Slováci Čechům, to je perfektní. Lidi byli v pohodě. Tady by snad ani nebyl prostor na nějaký konflikt. Atmosféra byla velice příjemná, i mezi dalšími cizinci. To je správné, sport nejlépe sbližuje lidi. My budeme vždy povzbuzovat Čechy,“ zdůraznil Košičan Lubomír Herteľ.

Před rovinkou jsem to málo pustila, trenér mě asi nepochválí, litovala Dubovská

Jeho slova o bezproblémovém průběhu potvrdili policisté i Horská služba, podle kterých se velká sportovní událost s denní návštěvou přes devět tisíc diváků obešla bez výraznějších problémů. Záchranáři zasahovali jen u dvou menších kolapsů a drobnějších zranění. U tribun byl také v pohotovosti patnáctičlenný tým lékařů a zdravotních sester z Nemocnice Vrchlabí, k dispozici pro akutní ošetření byl jejich Medical Point pod sjezdovkou.

V sobotu dopoledne policisté v areálu Svatého Petra vypátrali osobu v celostátním pátrání, kterou zadrželi. Spíše úsměvná byla historka ze sobotní noci, kdy jeden z fanoušků v podnapilém stavu netrefil cestu k hotelu a záchranáři ho museli správně navigovat tak, aby si ustlal ve správné posteli.

Jediným zádrhelem se stal v sobotu ráno dopravní kolaps, kvůli kterému byl v osm hodin ráno uzavřen vjezd do Špindlerova Mlýna. Někteří z fanoušků nestihli začátek prvního kola slalomu, autobusy svážející diváky ze záchytných parkovišť z Vrchlabí totiž uvízly v kolonách. Organizátoři se za to omluvili. V neděli se situace neopakovala.

FOTO: Podívejte se, jak slavila americká superstar Shiffrinová ve Špindlu

„Na záchytné parkoviště na stadionu ve Vrchlabí jsme dojeli včas před osmou, během hodiny projelo šest narvaných autobusů. Až kolem deváté jel první trochu volný. Počet autobusů byl naprosto nedostatečný. Stihli jsme až čtvrtou závodnici na trati. Organizace dopravy byla hrůzná, jinak atmosféra super,“ vyčinil v sobotu pořadatelům Světového poháru na sociálních sítích jeden z fanoušků.

„Fanouškům s negativní zkušeností patří samozřejmě omluva za to, že nedorazili do areálu ve Svatém Petru dle svých představ. Počet kyvadlových autobusů byl dostatečný, některé z nich však uvázly v dopravní zácpě a situaci se podařilo vyřešit až s následnou asistencí Policie ČR. Na neděli jsme přijali ve spolupráci s Policií ČR taková opatření, aby se situace neopakovala. Soustředili jsme se na plynulý průjezd kyvadlových autobusů,“ reagovali v prohlášení organizátoři Světového poháru.

FOTO: Šampaňské pro překvapivou vítězku, Němka slavila před devíti tisíci diváky

Policisté v neděli nemuseli na rozdíl od soboty uzavřít vjezd do Špindlerova Mlýna. „Příjezd návštěvníků a příznivců lyžování byl od rána plynulý a i přesto, že parkovací kapacity byly ve Špindlerově Mlýně stále k dispozici, řada řidičů svá vozidla od ranních hodin parkovala na záchytném parkovišti na silnici č. 295 ve vrchlabské lokalitě Vejsplachy a následně využila autobusovou kyvadlovou dopravu,“ konstatovala policejní mluvčí Šárka Pižlová. „Nedošlo k narušení veřejného pořádku, ani jsme nemuseli řešit žádné závažné komplikace,“ dodala.