Každý z účastníků vyfasoval na začátku akce půl kila krkovice, dostal k dispozici vařič. Ingredience si doplňoval podle svého. Hotové řízky účastníci rozkrájeli na kousky, koštovala je porota a poté příchozí diváci.

"Každý z pěti účastníků smažil řízky jinak, všechny ale byly výborné, to se hrozně těžko hodnotilo. Letos řízky na talíři doplňovala obloha, aby pěkně vypadaly pro oko, protože se hodnotil i estetický dojem," uvedl organizátor Zdeněk Štěpán z Markoušovic. Akce se konala podruhé na nové návsi, kterou si postavili před pěti lety sami obyvatelé Markoušovic. "Akci jsme zakončili opékáním špekáčků, bylo to takové sousedské setkání za krásného počasí. Bylo to moc fajn," dodal Štěpán.

První ročník se uskutečnil v roce 2019. Členové místního spolku pro využití nové návsi pojmenovali akci z recese VŘSSR - vepřové řízky se smaží různě. Náves v Markoušovicích znovu ožije 11. prosince při rozsvícení vánočního stromu na návsi, v únoru se tam bude konat Masopustní zabijačka.