Také v restauraci Boudy Máma v Peci pod Sněžkou hraje oblíbený smažák prim. „V zimní sezoně byly u hostů bezkonkurenční dětské porce kuřecího řízku a smaženého sýra. Smažák nabízíme v dětském menu na 80 gramů za 130 Kč i s hranolky nebo bramborem, ale kdo z dospělých má zájem, může si dát dvojitou porci. Do strouhanky přidáváme parmazán, děláme si svoji tatarku,“ řekl Radek Ort, ředitel Boudy Máma.

„Smažený sýr je u nás dlouhodobě nejprodávanější jídlo. Za rok 2023 jsme prodali zhruba 6,5 tisíce porcí a utržili přes milion korun,“ prozradila Dagmar Budová, ředitelka Pivovaru Trautenberk v Malé Úpě. Porce 130 gramů s hranolky, tatarkou a malým salátkem tam stojí v restauraci 229 Kč. Smažený sýr je oblíbený nejen u tuzemských, ale i zahraničních hostů. Dávají si ho Němci, utlouct se po něm můžou Poláci. „Ti jezdí hlavně na smažený sýr, pečené koleno a guláš s knedlíkem. Smažený sýr milují a opakovaně na něj jezdí,“ poukázala Budová na náklonnost severních sousedů a doplnila, že smažený sýr si někteří Poláci objednávají i s bramborovou kaší (to i Češi) nebo houskovým knedlíkem.

„Třikrát obalený, super konzistence, harmonie s domácí tatarkou. Žádné polotovary, výborná příloha v podobě grenaille. V kombinaci s dvanáctkou Sněžkou úžasný gastronomický zážitek,“ hodnotil v recenzi na Smažákomapě Petr práci kuchařů z Boudy Máma.

Smažený sýr si můžete dát i na Černé hoře v restauraci přímo na horní stanici lanové dráhy. Také tam patří mezi nejprodávanější jídla. „V restauracích SkiResortu Černá hora - Pec, tedy například v restauraci Na lanovce na Černé hoře, která je otevřená v létě i v zimě, prodáváme smažený sýr s přílohou a tatarkou za 259 Kč. Zákazník má možnost zaměnit hranolky za baby brambory se slupkou. V našich restauracích patří k nejžádanějšímu jídlu celoročně,“ potvrdila oblibu smaženého sýra mluvčí SkiResortu Černá hora - Pec Zina Plchová.

Smažený sýr nabízejí i restaurace ve Špindlerově Mlýně. V restauraci Stadion v lyžařském areálu ve Svatém Petru stojí smažený sýr podávaný na zeleninovém salátku s bramborovými hranolky a domácí tatarskou omáčkou 339 Kč. V Restauraci U Medvěda podávají smažený sýr v bylinkovo-mandlové krustě s domácí tatarskou omáčkou. „Patří mezi nejprodávanější jídla, vzhledem k příznivé ceně a jeho oblíbenosti,“ uvedla Jana Struková, provozní Restaurace U Medvěda ve Špindlerově Mlýně. Cena je 199 Kč, přílohy se pohybují od 35 do 55 Kč. „Je to bezmasý pokrm a je velmi vyhledávaný, také u polských a slovenských klientů. Je to prostě stálice,“ dodala Struková.