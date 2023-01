Informaci o Čurdově úmrtí potvrdil serveru iDnes.cz Jaromír Hrubý, starosta obce Stružinec, pod kterou Tuhaň spadá jako místní část. „Včera jsem byl informován, že se stala smutná událost, kdy byl pan Čurda nalezen mrtev. Ale jestli se to stalo přímo včera, nebo některý z předchozích dní, to mi nikdo neřekl,“ uvedl Hrubý.

"Pro naši obec to bylo zpestření, zvýraznění našeho jména. Stružinec ani Tuhaň nikdo moc neznal, ale když se řeklo Čurda, každý si hned vzpomněl. V tomto duchu nás zviditelnil, ale ne úplně tak, jak by si člověk přál,“ přiblížil pro iDnes.cz starosta vliv Čurdy na obec, kde žil. „Přiživoval se tím, že byl slavný a lidi ho za to obdivovali. Byl to ale podivín, samotář. Bohužel ne vždy se v obci choval úplně ukázněně. Byly tam nějaké drobné krádeže… Choval se prostě jako bezdomovec,“ dodal Hrubý. „Spousta věcí mu byla jedno. Ačkoli jsme se mu snažili pomoci v rámci lomnické sociálky a snažili jsme se mu zajistit ubytování, on nikdy nechtěl nikam jít. Shodou okolností letos souhlasil s tím, že by se nechal přemístit do nějakého azylového domu, ale už to nestihl. Naše snaha tak přišla vniveč," popsal starosta smutný osud místního opilce, jehož sláva pronikla za hranice obce.

