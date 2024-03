Část Krkonoš se v pondělí ráno probudile pod sněhovou pokrývkou, která přinesla zvýšené lavinové nebezpečí. Horská služba varuje před riziky na svazích a apeluje na opatrnost řidičů na horských silnicích.

Krkonoše | Foto: Miloš Šálek

Na hřebenech Krkonoš v noci na dnešek napadlo asi 20 centimetrů sněhu. Horská služba dnes ráno zvýšila lavinové nebezpečí z prvního na druhý stupeň pětibodové škály. Na hřebenech je 80 až 125 cm sněhu. Sněžilo i v Orlických horách. Na horských silnicích v Královéhradeckém kraji dnes ráno zůstávala vrstva rozbředlého či uježděného sněhu. Řidiči musejí být při jízdě do hor opatrní, uvedli dnes silničáři a horská služba. Hlavní silniční tahy v Královéhradeckém kraji byly ráno většinou mokré a sjízdné bez omezení.

Při druhém lavinovém stupni horská služba podmínky pro lyžaře a turisty označuje za převážně bezpečné. "Více sněhu je uloženo ve žlabech, odtrhových zónách a na severních a stinných svazích. Na rozhraní nového a starého sněhu je velký rozdíl v tvrdosti sněhu. Místy se na prudkých svazích ve sněhové pokrývce vytvořily praskliny," uvedl lavinový specialista Horské služby Krkonoše Robert Dlouhý.

Nový sníh napadl na ledovou krustu. V lavinových katastrech se mohou vyskytnout laviny z navátého sněhu. Uvolnění laviny je podle Dlouhého možné hlavně při velkém dodatečném zatížení, a to zejména na strmých svazích. Očekávat se dají laviny středních rozměrů, které se většinou zastaví ještě na svahu.

Lavinovými lokalitami na české straně Krkonoš jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy u Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Na polské straně to jsou Sněžné jámy, Kociol Lomniczki nebo Bialy Jar.

Teploty se na horách dnes ráno pohybovaly několik stupňů pod nulou. Na hřebenové Luční boudě byly minus čtyři stupně pod nulou, na 1603 metrů vysoké Sněžce bylo minus 5,3 stupně. Pocitová teplota na Sněžce však byla kolem minus 15 stupňů, a to kvůli silnému větru. V nárazech měl rychlost přes 90 kilometrů v hodině, vyplývá z dat z měřicí stanice Poštovny Anežka na vrcholu hory. V Peci pod Sněžkou se teplota pohybovala kolem nuly.

V Krkonoších se nadále lyžuje ve Špindlerově Mlýně, Peci pod Sněžkou a na Černé hoře u Janských Lázní. Střediska lyžařům nabízejí asi 13 kilometrů sjezdových tratí. Provoz by střediska chtěla udržet do Velikonoc.

Dnes by mělo být v Královéhradeckém kraji zataženo až oblačno, místy s přeháňkami. Ve vyšších polohách by mohlo sněžit. Později odpoledne meteorologové čekají ustávání srážek a ubývání oblačnosti. Teploty by se měly pohybovat od šesti do devíti stupňů, na horách od nuly do tří stupňů.