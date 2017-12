Komunista Ondráček povede výbor pro GIBS. Část poslanců volbu zpochybnila

/ŽIVÝ PŘENOS/ Poslanci se vrátili k volbě předsedy sněmovní komise pro kontrolu činnosti Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS). Ve druhém kole rozhodli, že komisi povede kontroverzní komunistický poslanec Zdeněk Ondráček z Trutnova, kterému se kvůli jeho působení v dobách komunistického režimu přezdívá mlátička. Část poslanců však volbu zpochybnila kvůli údajně chybnému určení kvora. Volba se bude asi opakovat. Před Sněmovnou je také závěrečné schvalování návrhu státního rozpočtu na příští rok, důležitý bude postoj sociální demokracie a lidovců.

Volební komise podle poslanců špatně určila počet hlasů nutných ke zvolení, tedy kvorum, a Ondráček ve skutečnosti v dnešním druhém kole zvolen nebyl. Volba se bude nejspíš opakovat potom, co Sněmovna dokončí schvalování návrhu státního rozpočtu pro příští rok.

Na nejasnost ohledně kvora upozornil předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura. Ke zvolení předsedy komise pro kontrolu GIBS totiž stačilo méně hlasů než k volbě předsedů dalších dvou komisí. Stanjura poukazoval na to, že hlasovací lístky se vydávaly v jedné sadě. Kvorum by mělo být tedy stejné, když se z vydaných lístků určuje.

Předsedající Jan Hamáček (ČSSD) potom, co výsledek oficiálně zpochybnil Marian Jurečka (KDU-ČSL), svolal k poradě předsedy poslaneckých klubů a šéfa volební komise Martina Kolovratníka (ANO). Jurečka sice svůj návrh stáhl, značná část předsedů frakcí se ale vyslovila pro opakování volby.

Ondráček dostal ve volbě 95 ze 179 hlasů. Obdržel tedy o pět hlasů víc, než bylo nutné ke zvolení. Jeho nominace do čela komise budila velké spory. Kritici totiž poukazují na to, že v roce 1989 zasahoval jako policista proti demonstracím kritiků tehdejšího režimu, což je také důvodem jeho nelichotivé přezdívky mlátička.

Místopředseda KSČM Jiří Dolejš však výsledek volby uvítal. "Politické dohody o ustanovení Sněmovny a konkrétně této komise zafungovaly, byť v tomhle případě až napodruhé. Já si myslím, že zvítězil většinový názor, že hlavní kritérium je kritérium odborné," řekl. Podotkl rovněž, že z odborného hlediska KSČM lepšího kandidáta do čela komise neměla.

Místopředsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová naopak se zvolením Ondráčka spokojena nebyla. "Je to člověk, který byl v roce 1989 účastníkem demonstrací na té straně, která potlačovala demonstranty, a to i fyzickým násilím. Myslím, že to není dobrý signál pro veřejnost, že takoví lidé zastávají takové pozice ve Sněmovně," řekla novinářům. Výsledek volby označila za projev spolupráce ANO, SPD a KSČM, podle ní to může být i předzvěst, jak dopadne hlasování o vydání premiéra Andreje Babiše (ANO) k trestnímu stíhání.

"Je smutné, že se to stalo pouze den potom, co jsme si připomínali výročí úmrtí Václava Havla, ta doba se změnila," řekl místopředseda STAN Vít Rakušan. I on mluvil o hlasovací koalici ANO, SPD a KSČM. "My se můžeme domnívat, jestli je to obchod něco za něco, jestli se tady hraje třeba i hra o to, jestli někteří poslanci budou vydáni k trestnímu stíhání," řekl.

Kritika zazněla i od KDU-ČSL. "'Gratuluji' poslancům ANO, že evidentně se rozhodli zahodit veškeré zbytky důstojnosti a pomohli zvolit Z. Ondráčka do čela komise pro kontrolu GIBS, chápu, koaliční spolupráce s KSČM je zavazující," napsal na Twitteru místopředseda lidovců Marian Jurečka.

Hlavní náplní dne však bude schvalování návrhu státního rozpočtu. Očekává se, že Sněmovna státní rozpočet s navrhovaným schodkem 50 miliard korun schválí. Je o deset miliard nižší než deficit schválený na letošek. Rozpočet by měl získat podporu nejméně od poslanců bývalé koalice ČSSD, ANO a KDU-ČSL, která má v dolní komoře nadpoloviční většinu hlasů.

Přímý přenos z Poslanecké sněmovny:

Ovšem sociální demokracie předem avizovala, že bude mít velký problém podpořit ve Sněmovně rozpočet, pokud neprojdou návrhy na navýšení rozpočtu na sociální služby o 3,5 miliardy korun a na opravy silnic nižších tříd o tři miliardy. Novinářům to řekl předseda poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. Víc peněz pro sociální služby požadují také lidovci, v opačném případě pohrozili odmítnutím rozpočtu, který připravila minulá vláda ČSSD, ANO a KDU-ČSL.

Poslanci se budou muset vypořádat s požadavky na přesuny peněz uvnitř rozpočtu. Jejich celkový objem činí přes 100 miliard korun, mělo by se uskutečnit kolem osmi desítek hlasování.