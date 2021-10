Zajímavého výsledku dosáhl ve volbách starosta Dvora Králové nad Labem Jan Jarolím, který dostal 2134 preferenčních hlasů, třetí nejvyšší počet za hnutí ANO v kraji, když kandidoval z osmého místa. Mezi čtveřici, která získala poslanecký mandát, to však nestačilo. Dokonce 5402 preferenčních hlasů získala královédvorská zastupitelka Veronika Tomková, kandidující za SPOLU na 12. místě, což byl sedmý nejlepší výkon této koalice v kraji. Pokud jde přímo o Dvůr Králové nad Labem, vyhrálo tam SPOLU (31,28 procenta) před ANO (28,44) a Piráty a Starosty (13,82).

Trutnovsko budou reprezentovat v Poslanecké sněmovně starosta Trutnova Ivan Adamec a starostka Mladých Buků Lucie Potůčková. Adamec jako jediný z dosavadní čtyřčlenné sestavy poslanců z Trutnova dokázal obhájit mandát na další čtyři roky. Sněmovnu opouštějí Pavel Plzák (ANO), Martin Jiránek (Piráti) a Zdeněk Ondráček (KSČM). Nováčkem v ní naopak bude Lucie Potůčková, kterou vyneslo do Parlamentu 10 910 preferenčních hlasů.

Ve dvou případech, v Libňatově a Třebihošti, to byla remíza, když SPOLU a ANO obdržely navlas stejný počet hlasů. Také v Klášterské Lhotě měli vítězové stejně hlasů, tam lidé hlasovali nejvíc pro SPD a SPOLU. Pro SPD výrazně hlasovali lidé také v Lamperticích a Prosečném, kde získalo dvadvacet a dvacet procent, přesto je ještě dokázalo předstihnout v obou obcích ANO. Ve Vilanticích vyhráli Piráti a Starostové.

Vedle horských středisek, kde volily stovky lidí s voličskými průkazy a účast v Peci pod Sněžkou, Špindlerově Mlýně a Strážném díky tomu přesáhla 85 procent, přišlo k volbám nejvíce lidí v obcích Zábřezí-Řečice (84,62 procenta) a Zdobín (81,08 procenta). V nich tak dorazila hlasovat až na pár jedinců takřka celá vesnice. Nejslabší volební docházku měly naopak Radvanice, kde o volby do Poslanecké sněmovny projevilo zájem 54,22 procenta obyvatel.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.