Na místě hlídkovali strážníci Městské policie Trutnov. Lidé v izolaci nebo karanténě mohli své hlasy přijet odevzdat až do 17. hodiny. Speciální drive-in stanoviště byla během středy ve všech okresních městech v České republice. V Královéhradeckém kraji mohli lidé volit kromě Trutnova také v Hradci Králové, Náchodě, Jičíně, a Rychnově nad Kněžnou.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.