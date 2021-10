Správa Krkonošského národního parku plánuje na příští rok na Sněžce změny. "Delší čas jsme připravovali projekt rekonstrukce vrcholového plató na Sněžce. V tento okamžik nevím, jestli všechny práce stihneme s ohledem na připravovaná výběrová řízení udělat ještě před příští letní sezonou, ale plánujeme výměnu starých dřevěných sloupků s řetězy za nerezové, jaké jsou na polské řetězové cestě, takzvaném cik caku. Také by měla přibýt místa na sezení," upřesnil ředitel Správy KRNAP.

Po pátečním odstranění ochranných sítí lidé hned situaci zneužili. "Minulý slunečný víkend bohužel ukázal, že jakmile sítě byť jen zčásti odstraníme, dochází k masivnímu porušování vstupu do křehkých ekosystémů v klidovém území parku," konstatoval Robin Böhnisch.

"Ochranné sítě ze Sněžky a od Slezského domu bylo nutné odstranit s blížícím se příchodem zimy. Zimu by nepřežily. Vzhledem k tomu, že na tento týden hlásila předpověď sněžení, tak to bylo třeba udělat asi o dva týdny dříve, než jsme plánovali," řekl Deníku ředitel Správy KRNAP Robin Böhnisch. "Sítě fungují takřka stoprocentně. Pokud někde jsou, tak je lidé musí respektovat. Jsou totiž takovou fyzickou zábranou, kterou lze jen s obtížemi přelézt. A při pokusu je zdolat lidi napadne, že tam asi mají nějaký smysl," dodal.

Meteorologové očekávali, že tento týden začne ve vyšších polohách sněžit, a teploty budou podprůměrné. Sníh se může v horských a podhorských oblastech objevit i v dalších dnech tohoto týdne. Tento týden bude chladnější, než bývá obvyklé, další tři týdny teploty a srážky z dlouhodobého průměru příliš nevybočí a budou odpovídat hodnotám obvyklým pro toto období roku. Dlouhodobá průměrná teplota v ČR v období od 11. října do 7. listopadu je 7,8 stupně Celsia.

Teplota v úterý ráno klesla ke třem stupňům pod nulou. Sníh napadl o dva dny dříve než v loňském roce, kdy ho však bylo výrazně více, zhruba patnáct centimetrů. Před třemi lety přišel první sníh do Krkonoš již 24. září.

