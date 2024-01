O tom, jak je zledovatělý terén na horách nebezpečný a zrádný, se přesvědčili turisté během víkendu. Podle polského Krkonošského národního parku byly zledovatělé trasy o víkendu příčinou úrazu u devíti lidí. Před úterní tragédií vyrazili horští záchranáři do akce v pondělí, kdy uklouzla na Sněžce polská turistka a sjela do prostoru na druhé straně Sněžky směrem na Pomezní Boudy.

Podle Fryše stojí obvykle za úrazy podcenění situace. „Záleží na plánování túry, vybavení, kondici, dovednostech. To je velice důležité. Jinak se v horském terénu umí pohybovat trénovaný sportovec a jinak člověk, který nemá potuchy o tom, jak našlapovat tak, aby noha nepodklouzla,“ upozornil zkušený horský záchranář.

Tragédie v Krkonoších. Při pádu z vrcholu Sněžky zemřeli dva polští turisté

Horská služba v Peci pod Sněžkou vydala v pondělí 29. ledna výstrahu před silně zledovatělým terénem na Sněžce a v jejím blízkém okolí. Doporučuje používat při túrách protiskluzovou výbavu, lidé by měli mít s sebou mačky či nesmeky. „Pozor také na řetězové cestě vedoucí od Slezské boudy na vrchol Sněžky. V horní partii cesty jsou řetězy pod sněhovou pokrývkou a neplní svoji zádržnou funkci,“ uvedla Horská služba Krkonoše. Na hřebenech Krkonoš je 130 až 160 centimetrů sněhu.

„Pěší turista by měl mít s sebou minimálně nesmeky, skialpinisté stoupací železa. Pro běžkaře je to velice obtížné, řekl bych téměř nemožné, se v takovém terénu na hřebenech pohybovat. Po upravených běžeckých trasách to může být v pohodě, po cestách projetých rolbou jako na Vrbatovu boudu, tam je to bezpečné,“ popsal situaci Marek Fryš z Horské služby Krkonoše.

Vandal naštval Horskou službu. V Krkonoších jí ukradl ceduli z lavinového území

„Nejzásadnější je túru dobře naplánovat, mít dobré vybavení a plně nabitý telefon s aplikací Záchranka, v zimě si vzít s sebou na hory čelovku,“ doplnil.

Pokud dojde k pádu na zledovatělém povrchu, už se toho moc dělat nedá. „Není nic, čeho se chytit, nemáte jak zbrzdit pád. Nemusí to být přitom ani pád ze Sněžky, může se to stát i na sjezdových tratích,“ upozornil Fryš a připomněl případ pracovníka Skiareálu ve Špindlerově Mlýně, který zahynul zhruba před deseti lety.

„Vyjížděl po zledovatělé sjezdovce nahoru s kolegou skútrem. Začalo jim to klouzat, oba vyskočili, jeden jel po břiše a vletěl do lesa. Kdysi jsme zasahovali u těžkého pádu na černé sjezdovce na Pláni, kdy pánovi vypnula lyže, na sjezdových botách mu to ujelo a sjel velký hank po zadku. Měl poraněnou pánev. V takových chvílích člověk nemá moc šanci s tím něco udělat.“

Horská služba v Krkonoších zachraňovala na Nový rok turisty u Kozích hřbetů

Na zledovatělém terénu je podle Fryše vhodné být ostražití. „Terén na horách je teď opravdu zledovatělý. Během dne na sluníčku vrstva sněhu poleví, ale v noci bývá minus šest stupňů a zmrzne. Promrzlá vrstva je opravdu veliká a těžko se dá prokopnout,“ varoval Marek Fryš.

Pád několika osob ze Sněžky do kotle Lomniczki oznámila v úterý okolo 14. hodiny polská turistka záchranářům z Pece pod Sněžkou. Informaci zároveň potvrdil záchranář Horské služby vykonávající službu ve Slezském domě. Na pomoc se ihned vydala šestičlenná skupina záchranářů z Pece pod Sněžkou a polské horské služby GOPR. Po několika minutách pátrání horští záchranáři nalezli dvě těla, bohužel bez známek života.

Horská služba ukončila záchrannou akci v úterý ve 21 hodin. Záchranáři původně hledali ještě třetí osobu, ale ukázalo se, že ve skupině nikdo další není. Polským médiím to sdělil Adam Tkocz, náčelník polské horské služby GOPR Karkonosze. Záchranáři nikoho nenašli.

Polští turisté v Krkonoších málem umrzli. Situace na hřebenech velí k opatrnosti

„Výpovědi lidí, kteří nehodu nahlásili, se velmi rozcházely. Uváděli, že tam byli tam dva, tři a dokonce čtyři lidé,“ citoval Tkocze web 112 Polkowice. „Žádná lavina tam nebyla. Bylo to kvůli zledovatělé stezce. Už několik dní upozorňujeme, že tamní podmínky jsou velmi obtížné a nebezpečné. Je větrno a klouže,“ uvedl náčelník polské horské služby Krkonoše.

Dodal, že turisté šli buď po Jubilejní cestě a spadli asi z 500 metrů, nebo z vrcholu Sněžky, z výšky asi jednoho kilometru. „Celý svah Sněžky je velmi zledovatělý. Záchranáři se museli pohybovat v mačkách a s cepíny. Na místo byli vysláni také záchranáři z krkonošské skupiny a lékař,“ řekl Tkocz.