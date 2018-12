Sníh komplikuje dopravu na silnicích, nehody se staly v Peci a Špindlu

Řemeslné práce - Řemeslné práce Svářeč 130 Kč

Svářeči SVÁŘEČ ELEKTRICKÝM OBLOUKEM. Požadované vzdělání: základní + praktická škola. Dvousměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 130 kč, mzda max. 150 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: dobrá fyzická zdatnost, , 5 týdnů dovolené, podnikové stravování, , kontakt: osobně od 8.00 do 14.00 hod., telefonicky od 7.00 do 13.00 hod.. Pracoviště: Ing. henry kyncl - komerční slévárna šedé a tvárné litiny turnov a.s., 512 61 Přepeře. Informace: Hlubuček, +420 481 319 347.