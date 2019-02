Trutnovsko, Semilsko - Lyžařských areálů je v provozu pár, a to téměř doslova. Hotely i penziony však mají na přelomu roku plno a turisté hledají jiné druhy zábavy.

BRAUNŮV BETLÉM je unikátní sochařsko krajinářský areál a letošní konec prosince je vcelku ideální dobou k návštěvě třeba i pro celé rodiny. | Foto: DENÍK/Aleš Vaníček

Nebývale rušno je proto koncem prosince třeba v Braunově betlémě u Kuksu. Za neděli tudy prošly stovky lidí. Plné parkoviště bylo každý den také u dělostřelecké tvrze Stachelbrg, která do Silvestra nabízí jednu prohlídku od 13 hodin. „V neděli dorazilo přes padesát lidí. Absence sněhu je znát, lidé často volají a ptají se na otvírací dobu. Je otázkou, kolik jich pak dorazí, v každém případě hledají alternativní zábavu," potvrdil Pavel Holzknecht.

Některá zimní střediska se snaží sezónu vylepšit letním provozem lanovek. „Abychom nabídli lyžařům alespoň něco, rozhodli jsme se spustit lanovku Horní Domky vedoucí do 900 metrů nad mořem. Jezdí denně od 9 do 16 hodin, předběžně do 2. ledna. Snad se počasí brzy umoudří," podotkl Michal Kopecký, ředitel rokytnického skiareálu.

Jediným otevřeným zámkem regionu je Sychrov, který do 3. ledna nabízí vánoční prohlídky. Zavedou návštěvníky do pokojů bohatě svátečně vyzdobených. Nechybí ani hračky z přelomu 19. a 20. století, se kterými si mohly hrát šlechtické děti.