Snowboardistka Samková shání podporu pro „oprsklouše“

Vrchlabí – Česká snowboardcrossová reprezentace si vybojovala účast na srpnovém mistrovství světa juniorů na Novém Zélandě (MSJ). Deset nadějí, deset šancí poprat se o medaile. Má to však jeden háček. Finance stačí na pokrytí nákladů dvou závodníků a jednoho trenéra.

Eva Samková.Foto: ASC DUKLA

Co se zbylými osmi nadějemi? Vzít jim jejich sny a zmařit úsilí? Nebo je poslat vstříc životní výzvě? Reprezentační parta v čele s Evou Samkovou bojuje o místo na slunci pro juniory. Spustili projekt Zéland volá, jehož cílem je vybrat finanční prostředky na pokrytí nákladů všech deseti jezdců a realizačního týmu. Během dvou týdnů přistálo na kontě sbírky takřka tři sta tisíc korun, podaří se v následujících třinácti dnech vybrat zbývající částku?



MAGICKÝ ZÉLAND VOLÁ, PROJEKT PRO JUNIORY

Deset. Přesně tolik míst si vyjeli junioři české snowboardcrossové reprezentace na mistrovství světa, které se letos koná na Novém Zélandu. „Skvělé!“, chtělo by se zakřičet. Jenže Nový Zéland není Dolní Morava.



„Deset jezdců a jeden trenér. Náklady na tuto výpravu přesáhnou milion korun a my máme s bídou třetinu. Velkou část financí na pokrytí nákladů tak sháníme na všech stranách. Od rodičů, kamarádů, nadšenců a teď také prostřednictvím HitHitu,“ přibližuje aktuální starosti reprezentační kouč Marek Jelínek, muž, který stojí za úspěchem olympijské vítězky a bronzové medailistky z posledních olympijských her v Koreji Evy Samkové. Právě Eva celý projekt zaštítila. A důvodem nebyla jen společenská zodpovědnost, kterou cítí vůči sportu a týmu, jenž jí pomohl na vrchol.



„Tady není o čem přemýšlet. Já bych se bez podpory okolí nikdy nedostala tam, kde jsem teď. Proto chci, aby deset našich mladých oprskloušů mělo šanci vybojovat si své místo mezi elitou. Navíc Zéland je moje srdcovka. Vždyť právě tam jsem vyhrála své první juniorské mistrovství světa a vkročila odsud do velkého světa,“ říká nejzářivější klenot českého snowboardcrossu Eva Samková.



Osobně věnovala kolekci deseti závodních dresů v softshellovém provedení a limitovanou edici svých plechovek RedBull s vlastnoručním podpisem. Eva se navíc v srpnu chystá na Zéland za vlastní přípravou. Vedle toho má v plánu být k dispozici trenérům a rozdávat rady mladým juniorům přímo v dějišti MSJ.



ÚSPĚCH A TALENT? DŮLEŽITÁ JE I PODPORA

Jeden diamant v podobě Evy Samkové však českému týmu nestačí. Proto věnuje tolik času a energie výchově nových talentů. Rozpoznat úspěch a talent je jedna věc, připravit jej na velký závod věc druhá. „A pak je věc třetí a tou je podpora. Právě o tu žádáme veřejnost prostřednictvím naší sbírky na platformě HitHit,“ upřesňuje Marek Jelínek a zároveň odkrývá další rozměr případné účasti či neúčasti na mistrovství světa.



Pro mnoho juniorů totiž bude letošní šampionát tím posledním v juniorské kategorii. Roky se na tuto událost připravovali a řada z nich po Zélandu vstoupí mezi dospělé. Tady jim bude opět roky trvat než se prosadí. „Pokud tam vůbec dojdou. Bez medailového úspěchu na srpnovém Zélandu totiž nedostanou podporu od státu. A řada z nich pak se snowboardcrossem skončí. Talentu i medailovým šancím navzdory,“ podotýká smutně Marek Jelínek, který sbírku na finanční prostředky reprezentantů uspořádal se svým nejbližším týmem, Evou Samkovou a rodiči mladých závodníků.



„Jasně, můžeme si vzít půjčku a zadlužit se na úkor dalších závodů a závodníků nebo na Zéland prostě nevyrazit. Jenže to pak naše mlaďáky vyšleme vstříc realitě a v ní je jejich osud téměř jasný. Konec. Navíc s trpkým pocitem, že odevzdali vše, ale vynaložené úsilí a dřina se jim nevrátila. A to nechceš!,“ vyzývá na stránkách HitHitu český snowboardcrossový tým, jehož volání po pomoci už vyslyšeli a přispěli stříbrný medailista z Koreji, biatlonista Michal Krčmář nebo předseda Českého olympijského výboru Jiří Kejval.



Namažte mladým snowboardcrossařům perutě a pošlete je vstříc jejich životní výzvě.

Projekt Zéland volá najdete pod odkazem www.medailenazelandu.cz.