/FOTO/ Smečka šelem před Uffem, Lev u městské galerie, Letící jelen zavěšený mezi domy v Bulharské ulici v centru města, Žralok, Kůň a Asteroid před novou galerií současného umění EPO1. Akademický sochař Michal Gabriel už několikrát v Trutnově upoutal pozornost. Nyní přidal další, velmi výrazné dílo.

Slavnostní odhalení sochy Václava Havla před trutnovským kinem Vesmír. | Video: Miloš Šálek

Ve čtvrtek byla odhalena jeho unikátní socha Václava Havla na fasádě opraveného kina Vesmír. „Václava Havla jsem si moc vážil a byl jsem moc rád, že jsem dostal možnost vytvořit jeho pamětní desku. Kdysi jsem přemýšlel o tom, že bych sochu nebo portrét Václava Havla udělal, ale zůstalo jen u skic. Až nyní se to povedlo,“ řekl Michal Gabriel.

Jeho dílo je rozhodně velmi neobvyklou a originální pamětní deskou. Je vyrobená z nerezové oceli, složená ze stříbrných lamel, vodorovně na sebe poskládaných. Důležitou roli hraje světelnost materiálu. Postava Václava Havla je v obleku a kravatě, s jednou rukou v kapse, vystupující ze stříbrného plátna.

VIDEO: Václav Havel má sochu u trutnovského kina, Věchet mu nasadil čelenku

Při rozhodování o podobě portrétu vybíral Michal Gabriel ze dvou stovek Havlových fotografií. „Rozhodl jsem se, že žádný reliéf dělat nebudu, ale že udělám sochu, která bude pamětní deskou, a z ní bude vycházet postava Václava Havla. A ono se to opravdu povedlo. Navíc působí trochu jako hologram. A přesně to jsem chtěl. Havel už tady není, bude tedy vystupovat ze stříbrného plátna. Důležitá je i světelnost materiálu, neustále proměnlivá, je to jakási neuchopitelnost sochy a zároveň trvalost. V tom je výjimečnost sochy, nikdo takhle nepracuje,“ popsal dílo Michal Gabriel.

„Troufl jsem si na takovou věc jen díky tomu, že jsem sehraný s panem Lacinou z firmy pana Kaspera, kde se socha vyráběla. Nikdo si to neuvědomuje, ale bylo strašně náročné udělat zadní desku. Vytvořit figuru byla úplná pohádka, ale ta plocha, to bylo peklo,“ přiznal akademický sochař.

Ocenil také spolupráci se synem Michaelem. „Je to architekt a také počítačový mág. Bez něj bych sochu technicky dohromady nedal,“ vyzdvihl synův přínos.

Je to surrealistická šílenost, říká o letícím červeném jelenovi sochař Gabriel

Socha je nejdřív vymodelovaná, pak naskenovaná 3D skenerem a převedená do virtuálního prostoru. „Tam jsme ji rozřezali tak, aby se jednotlivé lamely vešly do desek. Až poté se dělaly výrobní výkresy,“ dodal Gabriel.

Trutnov díky němu získal originální sochu na příhodném místě - nábřeží Václava Havla a před kinem, kam první polistopadový prezident chodil. „Václava Havla jsem si velice vážil. Měl jsem to štěstí, že jsem ho potkal, dokonce jsem od něj dostal Cenu Jindřicha Chalupeckého. Vnímám to jako poctu, že jsem dostal příležitost zvěčnit osobnost, které si hluboce vážím,“ zdůraznil Michal Gabriel.