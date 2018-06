Sochař umístil do náměstí šest železných klavírů

Trutnov - Na Krakonošově náměstí stojí klavíry ze surového železa od sochaře Antonína Kašpara. Jsou součástí výtvarného projektu Sochy ve městě, který pořádá Galerie města Trutnova.

Kašpar vytvořil ocelové klavíry, z jejichž horní desky se šikmo k nebi zvedají kříže. Podle vlastních slov na počest německého výtvarníka Josepha Beuyse, který kdysi zabalil skutečné klavírní křídlo do filcu a namaloval na něj červenou barvou kříž. V centru Trutnova budou ocelová piana do konce září.



Projekt Sochy ve městě, na české poměry ojedinělá akce, má pro město a jeho návštěvníky velký význam. Už devět let přenáší umění z uzavřeného galerijního prostoru do trutnovských ulic a náměstí, a tím pomáhá aktivovat vztah širší veřejnosti k zájmu o umělecký projev.