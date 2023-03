/FOTO/ Pět členů Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy se 9. března zúčastnilo prezidentské inaugurace. Byli to Matouš Hojný, Matěj Poličanský, Nikolas Erben a Ondřej Schreiber ze sokolské jednoty ve Dvoře Králové nad Labem a Matěj Píša ze Sokola Úpice.

Uprostřed Matěj Píša, sokol z Úpice. | Foto: se svolením Filipa Bejra

Všichni tak využili svých zkušeností, získaných na výcviku u Hradní stráže. „Cesta na Pražský hrad byla dlouhá a náročná, ale vyplatila se. Důstojně stát po boku více jak 60 bratrů a sester, zastupovat své jednoty, župy a vítat nového prezidenta je opravdu něco jedinečného,“ popsal pocity za všechny krojované Matěj Poličanský.

Sokolové vzdali hold prezidentu Petru Pavlovi na Hradčanském náměstí, když pokládal květiny k soše Tomáše Garrigue Masaryka. Někteří z nich si s ním dokonce podali ruku. „Pro mě to znamenalo hlavně obrovskou čest. Že budu reprezentovat Sokol na akci, jakou je prezidentská inaugurace, bych si dva roky zpátky nedovedl vůbec představit. Jsem opravdu rád, že se nám tato možnost naskytla. Když jsme šli průvod Prahou na sletu v roce 2018, tak jsem to ještě tak moc nevnímal. Teď už se hodně těším na sletový průvod v příštím roce, v jehož čele by měla pochodovat velká jednotka krojovaných sokolů. Rozhodně nás bude víc než 60 a těším se na určitě velkolepou atmosféru,“ dodal Matouš Hojný, jeden z členů královédvorské jednoty a Sokolské stráže. Po skončení celého aktu se sokolové vyfotili před branou Titánů a vydali se pochodem zpět do Tyršova domu.

Za připomenutí stojí, že sokolové střežili Pražský hrad během zakládání československého státu, protože ještě neexistovala Hradní stráž. V současnosti se Sokolská stráž věnuje hlavně slavnostním a pietním aktům. Každoročně také Česká obec sokolská organizuje několik výcviků pro krojované sokoly. „V naší župě už máme šest vycvičených mužů a jednu ženu. Pravidelně se v krojích účastní aktů všeho druhu, tato akce však svým významem vyčnívala,“ dodala Pavlína Špatenková, vzdělavatelka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy.

Helena Rezková, starostka Sokolské župy Podkrkonošské-Jiráskovy