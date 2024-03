Dvě mrtvé krajty královské a jednu krajtu mřížkovanou, považovanou za nejdelšího hada na světě, zabalené v igelitových taškách a pytlích. Takové hrůzné překvapení číhalo ve středu 6. března ráno na Trutnovsku u silnice I/37 mezi Kocbeřemi a Výšinkou u odbočky na Kohoutov na Zdeňka Ř. z Hajnice, který hady objevil. Jedná se o hlavní silniční tah mezi Trutnovem a Hradcem Králové.

Igelitové tašky nalezené u lesa u Kocbeří ukrývaly šokující obsah: tři mrtvé krajty. | Foto: Zdeněk Ř.

„Hadi se tam váleli dva metry od hlavní silnice, pohození u stromu,“ líčil Deníku. Zdeněk Ř. našel tašky s třemi mrtvými krajtami ve středu kolem sedmé hodiny, když vezl kamion se dřevem. Hrůzný nález nahlásil Policii ČR. Informaci o nálezu mrtvých hadů potvrdila také Okresní veterinární správa v Trutnově.

„Byl to obrovský šok. Hady nesnáším. Mám z nich fobii. Málem jsem umřel, když jsem viděl, co je v taškách,“ popisoval.

„Bylo mi z toho špatně. Běhá mi mráz po zádech, jen když jsou hadi v televizi, natož když jsem je viděl takhle zblízka. Málem jsem do nich šlápnul. I když hady nesnáším, přijde mi to dost kruté, aby je takhle někdo odhodil u silnice. Je to prasárna,“ dodal nálezce.

Policisté přizvali na místo nálezu odborníka ze Safari Parku Dvůr Králové. „Odborník identifikoval, o jaký druh hadů se jedná. Zjistil, že nalezená mrtvá zvířata byla v dobrém výživovém stavu,“ řekla policejní mluvčí Šárka Pižlová.

„Případ jsme zaevidovali jako přestupkové jednání, nejedná se o chráněné druhy. Budeme čekat na výsledky pitvy, která bude provedena. Určí příčinu úhynu, protože ta není v současné době jasná,“ dodala Pižlová. Kadávery hadů jsou momentálně uloženy v mrazícím boxu.

Krajta královská Krajta královská.Zdroj: Safari Park Dvůr Králové Afričtí vládci nosili tuto krajtu jako šperk, proto byla pojmenována královská. Krajta královská má malou hlavu, znatelně oddělenou od zavalitého těla a nápadně krátký ocas. Je tmavě hnědá se žlutými až bělavými skvrnami, které vytváří zajímavou kresbu. Břicho je krémově žluté. Existuje však mnoho barevných variant, které se liší od tohoto standardu. V angličtině se jí říká ball python (míčová krajta), to je odvozeno od jejího chování v nebezpečí, kdy se stočí do pevné koule s hlavou uvnitř. Většinou není agresivní, bývá spíše plachá, proto je oblíbená mezi chovateli. Afričtí vládci nosili tuto krajtu jako šperk, proto byla pojmenována královská. Dožívá se 40 let, má rozměry 120 až 150 cm a váží 1-3 kg. Zdroj: Safari Park Dvůr Králové