Jilemnice – Krkonošské muzeum zpřístupnilo novou, neobvyklou výstavu. Věnuje se dějinám pošty na Jilemnicku. Letos totiž uplyne 180 let od založení soukromé pošty ve městě.

Soukromá pošta vznikla v Jilemnici před 180 lety.Foto: Správa KRNAP

Expozice představuje řadu jedinečných exponátů: historické poštovní schránky, obálky, uniformy, jilemnické poštovní saně pro dopravu osob, unikátní dopisy a telegramy, plány a mnoho dalšího. „Do třicátých let devatenáctého století poštovní služby zajišťovali příležitostní obecní či panští poslové. V roce 1838 získal na základě výnosu poštovní správy ze dne 3. října koncesi pro soukromou poštu Ignác Gross a v rukou jeho potomků zůstala až do zestátnění. Vlastnil dům čp. 9 na jilemnickém náměstí a zároveň si tu zřídil hostinec Na Poště,“ připomenul zajímavé historické údaje mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný.

Sběrna mohla přijímat a doručovat dopisy, psaní s penězi a balíčky až do tří liber váhy. Spojení měla s poštovním úřadem v Jičíně. „Zpočátku docházel se shromážděnou poštou pouze jednou týdně pěší posel do Jičína, později dvakrát týdně do Nové Paky. V roce 1896 byla pošta zestátněna a od roku 1926 sídlila v nové honosné budově, kterou navrhl renomovaný pražský architekt František Roith. V této budově je pošta dodnes,“ uvedl Radek Drahný.



Výstavu, na jejíž instalaci se podílela řada institucí včetně Poštovního muzea Praha, je možné navštěvívit denně kromě pondělí, a to až do 9. září.