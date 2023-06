V Dolní Olešnici jsou hlavním předmětem těžby české granáty, nejčastěji ve velikosti od 3 do 4 milimetrů. Několik kousků mělo nad 7,5 milimetru. Objevují se tam i jiné minerály. „Zachytili jsme čtyři kusy safírů, almandiny, různé křemenné hmoty, acháty, chalcedony, jaspisy, zkamenělé dřevo. Nacházíme 40 různých typů minerálů v malých velikostech, je to spíš mineralogická zajímavost,“ upřesňuje Boudný.

Na dvouhektarovém území ve středu obce toho nejvíce vytěžila firma Granát Turnov hned v prvním roce, kdy získala 169 kg granátové suroviny. V následujících letech utlumila těžbu covidová pandemie. „Jsme tady čtvrtým rokem, těžba probíhá výrazně pomaleji, než jsme čekali. Může za to především výpadek v covidových letech 2020 a 2021, kdy jsme přišli o významnou část zákazníků a odbyt. Projevil se odliv zahraničních turistů, kteří si šperky vozili z Česka jako suvenýry. Po covidu se nám naopak vrátili tuzemští zákazníci,“ popisuje situaci koordinátor těžby Jiří Boudný z firmy Granát Turnov.

„Je složená z bubnové pračky, sítového třídiče a gravitační sazečky. To jsou tři nejdůležitější části celého soustrojí, dopravu materiálu obstarávají pásové dopravníky,“ přibližuje koordinátor těžby.

Na místě těžby je konečným produktem nabohacený koncentrát, což je směs těžkých minerálů, která obsahuje osm až devět procent českých granátů. Tento koncentrát se odváží do sídla firmy v Turnově, kde se materiál zpracovává. Granáty se tam vytřídí na jednotlivé velikostní frakce. Velké kameny se poté brousí ručně, menší granáty se zpracovávají hromadně na strojích. Po vybroušení se zasazují se do šperků.

„U zákazníků jsou populární například šperky s velkým množstvím velmi malých kamenů velikosti do 1,5 mm. To je aktuální módní trend,“ říká Pavel Tvrzník, předseda představenstva společnosti Granát Turnov.

Šperkaři budou těžit v Dolní Olešnici čtyři roky granáty, chtějí jich půl tuny

Firma má podnikové prodejny v Praze, Turnově, Liberci, Českých Budějovicích a Českém Krumlově. V Praze provozuje muzeum českého granátu. Granáty těží rovněž v Českém Středohoří na Litoměřicku v polích mezi obcemi Podsedice a Třebívlice. Dobývací prostor tam je srovnání s Dolní Olešnicí nesrovnatelně větší, má zhruba 165 hektarů.

Plánují těžit sedm až osm let

„Během první poloviny letošní sezony plánujeme v Dolní Olešnici dokončit první etapu. Během roku bychom měli začít druhou etapu těžby za Kalenským potokem. Záleží, jaké složení vrstev tam najdeme. Existuje několik dalších míst, kde můžeme zřídit dobývací prostory. Pokud budou další etapy pokračovat podobně, myslím, že v Dolní Olešnici vydržíme sedm až osm let,“ objasňuje plány koordinátor těžby.

V Dolní Olešnici působí turnovští šperkaři v areálu, který patří soukromému vlastníkovi. Těžební pozemky jsou ve vlastnictví obce a státu. Ačkoliv se těžba odehrává v centrální části obce, kde se nachází základní a mateřská škola, obecní úřad a kostel, k problémům podle vedení firmy i starostky nedochází.

Šperkaři těží v Dolní Olešnici nad plán, týdně vydolují 8 až 10 kilo granátů

„Žádné špatné zkušenosti nemáme, je to v poklidu. Opravdu nemáme problémy s firmou, která provádí těžbu,“ hodnotí dosavadní čtyřleté působení turnovské společnosti starostka Dolní Olešnice Radoslava Cermanová.

Kvůli snížení hluku nasadili gumové kryty

„Zatím nedošlo k žádnému konfliktu. Snažíme se fungovat tak, abychom obyvatele obce co nejméně obtěžovali hlukem. Těžba neprobíhá v neděli a svátcích, o sobotách zcela minimálně. V pracovních dnech máme provoz od 7 do 15 hodin. Dohodli jsme se s obcí, že budeme provozovat pouze jednu směnu, abychom občany neobtěžovali do večerních hodin. Zatím soužití funguje, ani od obce nejsou stížnosti,“ tvrdí za firmu Granát Turnov Jiří Boudný.

„Areál je obehnaný budovami, hlavní průchod jsme výrazně přepažili. Vylepšili jsme některé stroje a opatřili jsme je gumovými kryty, které výrazně snížily hlučnost strojů. Největší hluk tak působí buldozer, který využíváme ojediněle, jen když se skrývkuje nebo přesouvá materiál,“ dodává Boudný.

Zatímco v okolních obcích, Horní Olešnici či Dolní Kalné, se obyvatelé v minulosti radikálně postavili proti těžbě granátů, v Dolní Olešnici prošel záměr bez větších problémů veřejným projednáváním i zastupitelstvem. Bylo to na základě dobrých zkušeností, kdy turnovská firma v obci těžila v letech 1991 až 2007 v lokalitě Vestřev. Po ukončení těžby vrátila místní plochy rekultivací do původního stavu.