Špičkový akrobat Čihák a souboj stíhaček zpestřili Den s Dračí letkou

Trutnov - Ani silný nárazový vítr nezhatil sobotní Den s Dračí letkou - setkání ultralehkých letadel na travnaté ploše ve Volanově. Kvůli vydatným poryvům sice dorazilo méně strojů, ale i tak toho bylo k vidění hodně jak ve vzduchu, tak i na zemi.

Na letiště už během dopoledne přistálo pětadvacet ultralightů. Mělo jich být víc, ale někteří se předváděli na jiných leteckých dnech po Evropě nebo si účast na poslední chvíli rozmysleli kvůli silnému nárazovému větru. „Nedivím se jim. Hlavně dopoledne vál silný nárazový vítr, což je pro lehká letadla velký problém. Mohutný poryv je může doslova odhodit,“ připustil Miroslav Drahoš z místní Dračí letky, která akci pořádá.



Nedošlo například na tradiční skupinový let Follow Me (akrobacie sportovních letadel Zlín) ani na hromadné seskoky parašutistů z Antonova An-2. „Početně je tu sice proti předchozím ročníkům méně strojů, ale aspoň jsme mohli dát více prostoru těm, kteří tady jsou,“ uvedl Drahoš.



Příkladem byl profesionální kladenský akrobat Evžen (Miroslav) Čihák a jeho mimořádné výkony plné přemetů s letounem Zlín Z-50. Několikrát vyšplhal se strojem do neuvěřitelné výšky, otočil a téměř střemhlav letěl k zemi. Nebo prolétával nad letištěm hlavou dolů, jen pár metrů nad přistávací dráhou.



Replika sovětského Jakovleva Jak3 pilotovaná Ladislav Ábelem z Trutnova proháněla po obloze sportovní Zlín C -205 pomalovaný německými barvami. Souboj připomínající střety stíhačů za druhé světové války byl doplněný několika výbuchy a pyrotechnickými efekty. Ve vzduchu se také objevily Cessna 172 nebo dvojplošník Bücker 131. Podívejte se na video.

Součástí leteckého dne byly také předváděčky leteckých modelářů, hasičů a příznivců vojenské historie. Ti dokonce výstřelem z děla zahájili oficiální část programu.



Desítka trutnovských nadšenců založila ve Volanově letecký klub v roce 1999. Postupně vystavěli vlastní letiště, hangáry a další nezbytné zázemí s klubovnou, záchody a několika pokoji pro přespání. Prvním předsedou klubu byl Václav Malec.