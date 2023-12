Je už plno na vánoční svátky a Silvestra? Na Vánoce se pohybuje obsazenost kolem 50-60 %. Spousta české klientely si říká, že stráví Vánoce na horách, má to se vším komfortem. Na silvestrovský týden je zájem enormní, od 27. prosince do 1. ledna je obsazenost 90 %. Samozřejmě volná místa stále jsou, ale doporučuji nečekat na last minute. Nikdo na Silvestra last minute ve Špindlu nedělá. Ceny jsou opravdu nejvyšší z celé sezony.

Jaká je situace s ubytováním ve Špindlerově Mlýně? Je to takový zimní syndrom. Jakmile začne chumelit, lidé začnou reagovat na počasí, sledují webkamery, webové stránky o Špindlu. Zajímá je, co by mohli dělat v zimě, dělají rezervace. Registrujeme nárůst poptávky po ubytování. Chování klienta se během uplynulých let změnilo. Reagují na poslední chvíli. Jsou to strašné nervy pro hoteliéry, nevědí kolikrát do poloviny týdne, jakou budou mít o víkendu obsazenost. Přitom potřebují mít zajištěné suroviny, personál na výpomoci a další věci. Je to hra na nervy. Dříve to bylo jiné.

Tato situace ho velice překvapila a apeluje na změnu. „Někdo by se měl zamyslet nad tím, proč tomu tak je a proč naši podnikatelé nechávají peníze v Polsku,“ zdůrazňuje na startu zimní sezony, ve které by se mělo v krkonošském horském středisku protočit zhruba půl milionu lidí, denně až 20 tisíc.

„Je mi to velice trapné říct, ale hoteliéři ze Špindlu jezdí nakupovat potraviny do Polska. Zjistili, že v Polsku je vyšší kvalita a nižší cena. Dříve to bylo naopak,“ tvrdí starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura .

Zvyšovaly se ceny oproti minulému roku?

Nikdo ve Špindlu záměrně nezdražuje kvůli tomu, aby zbohatl, tak jak to dělají například v supermarketech s potravinami. Hoteliéři se perou s vysokými cenami energií, inflací, nebo tím, že není tak velká ochota klientů utrácet peníze. Snaží se kopírovat nárůst cen energií a inflaci. Nikdo ale záměrně extrémně ceny nezvedá.

Kolik očekáváte v zimní sezoně návštěvníků ve Špindlerově Mlýně?

Podle statistiky se ve Špindlu od prosince do března protočí průměrně půl milionu lidí. Denně obsluhujeme až 20 tisíc lidí. To je neskutečný extrém s ohledem na to, že Špindl má tisíc obyvatel. Jsme prostě turistické středisko a jsem za to velice šťastný, ale obslužnost tak vysokého počtu návštěvníků je obrovská a je to opravdu náročné. Naštěstí máme fungující městskou policii, služby města, státní policii.

Jak jste připraveni na zimní sezonu?

Ve spolupráci se Službami města Špindlerův Mlýn jsme připravovali techniku včas, mělo by vše fungovat, jak má. Přesvědčili jsme se o tom minulý týden, když začalo hodně sněžit a lyžařská sezona odstartovala už týden před oficiálním zahájením. Technika byla připravená. Špindl maže jak namazaný stroj.

A nemaže to i na silnicích? Kolik komunikací udržujete?

Špindl má 70 kilometrů komunikací, což je na obec s tisícovkou obyvatel neskutečný extrém. Máme 23 mostů. Je opravdu hodně finančně náročné pokrýt jejich údržbu. Jsem nešťastný z rozdělování daní. Nejsme v tom ale sami, stejně na tom jsou Pec pod Sněžkou a další horská střediska, kde je nával turistů. Jsme z toho opravdu zoufalí a prosíme, aby vláda už konečně udělala nějaké kroky, abychom to mohli důstojně zvládat.

Zvyšovali jste poplatek z pobytu?

Zůstává 30 korun. Zvažovalo se zvýšení na 50 Kč, ale nechtěli jsme ztížit situaci hoteliérům. Do jejich podnikání se promítly covid, válka, inflace. Všichni se potýkají s vysokými náklady energií a cenami potravin. Hoteliéři paradoxně jezdí nakupovat potraviny do Polska. Zjistili, že v Polsku je vyšší kvalita a nižší cena. Dříve to bylo naopak. Je mi velice trapné to říct, ale opravdu hoteliéři ze Špindlu jezdí nakupovat za hranice. Někdo by se měl zamyslet nad tím, proč tomu tak je a proč naši podnikatelé nechávají peníze v Polsku.

VIDEO: Krakonoš, Klaus, Verešová. Špindlerův Mlýn rozjel sezonu ve velkém stylu

Zůstane parkování na městských plochách zdarma?

Jsme jedno z mála středisek v Česku, které má parkování zdarma. Zvažovali jsme parkování zpoplatnit, ale ještě letos jsme ho nechali zdarma. Bylo to po dohodě se Skiareálem. Týká se to parkoviště u Hromovky a na Medvědíně. Novinkou bude, a to zhruba od poloviny ledna, zpoplatnění parkování přes noc od půlnoci do sedmi ráno na Medvědíně na parkovišti P1. Nechceme tam nechat parkovat auta kvůli tomu, že brání technice a údržbě provádět úklid, když sněží. Bude se tam platit 1000 Kč za parkování v noci.

Letos mělo dojít k rekonstrukci tří páteřních mostů na jediné příjezdové silnici do Špindlerova Mlýna. Jak to vypadá s akcí, kterou měl provádět Královéhradecký kraj za 110 milionů korun?

Odložila se na příští rok. Hrozilo, že na silnici budou tři semafory v zimní sezoně ve Špindlu, na kterých by lyžaři uvízli v době, kdy sem jezdí až 20 tisíc lidí denně. To by byl průšvih. Proto jsem žádal kraj, aby to nedopustil. Už sami víme, co znamená semafor v plné sezoně na silnici Vrchlabí - Špindlerův Mlýn. Oprava mostů bude v létě, děkuji kraji za spolupráci.

Skiareál zahájil po dlouhých letech přípravných prací, povolovacích procesů a projektování propojení obou částí lyžařského areálu, Svatého Petra s Medvědínem, což bude investice za 1,3 miliardy korun. Letos vybudoval dvě nové sjezdovky a vyhledávané modré sjezdovky výrazně rozšířil. Jak se na takové aktivity dívá město?

Nové sjezdovky jsou krásné, je to velký posun dopředu. Věřím, že to návštěvníci Špindlu ocení. Jsem rád za takový rozvoj střediska. Kvůli propojení areálů jednáme se Skiareálem, řešíme následující kroky týkající se územního plánu, smluv. Věřím, že v nejbližší době to posuneme dál a k propojení dojde, protože je pro Špindl zásadní. Jsme uprostřed jednání a věřím, že dojdou k úspěšnému konci. Já jako starosta jsem jednoznačně za propojení areálů. Víme, že i Melida (provozovatel Skiareálu Špindlerův Mlýn, pozn. red.) je vázána nájemní smlouvou, a financováním, že všechno nejde tak rychle, jak má. Ale věřím, že to zvládneme v co nejkratším čase.

Máte za sebou první rok ve funkci starosty. Jaká to pro vás byla změna jako podnikatele v cestovním ruchu?

Změnilo se to, že od prázdnin jsem starostou na plný úvazek, do té doby jsem byl neuvolněný. Je to úplně něco jiného než byznys. Je to jízda, jak na tobogánu. Je to něco nového, výzva, ale život to přináší a výzvy by se neměly odmítat. Můžu říct, že mě ta funkce baví. Dělám ji zodpovědně, učím se nové věci. Budu moc rád, když budu moct přispět k tomu, aby Špindl šel jako město dopředu.