"Na sobotu očekáváme 9000 diváků. Podařilo se nám vyprodat takřka všechny vstupenky, zbývá pár volných lístků na tribuny. V pátek by mělo dorazit o 1000-1500 lidí méně," řekl Deníku šéf organizačního výboru Max Gottfried.

Diváci musí počítat nejen s komplikacemi v dopravě, ale také s kontrolami u vstupu do arény. "Budou to běžné kontroly kvůli bezpečnosti, které patří ke světovým akcím," uvedl Gottfried.

Ke stávající tisícovce parkovacích míst ve Špindlu přidali organizátoři další čtyři stovky, zpravidla podél silnice. Jakmile se místa zaplní, řidiči budou muset parkovat už ve Vrchlabí na odstavných parkovištích v blízkosti kruhového objezdu ve Vejsplaších. Do dějiště je zdarma přepraví speciální autobusy, které budou pendlovat v patnáctiminutových intervalech. Organizátoři jich pošlou do akce více než třicet.

V momentě naplnění parkovacích kapacit se řidiči do Špindlerova Mlýna dostanou pouze na základě vydaného povolení pořadatelů, po předložení rezervace k pobytu a doložením trvalého bydliště. Takové kontroly budou probíhat na čtyřech průjezdových stanovištích - Herlíkovice, Labská, Bedřichov a Svatý Petr.

Situaci před pátečním startem přiblížil v dějišti Světového poháru Max Gottfried, šéf organizačního výboru celé akce.

Jaká je situace se sněhem?

Sněhu máme dost, naštěstí. Obleva, která nás potkala v uplynulých dnech, by nás proto neměla ohrozit.

Počasí je v těchto dnech dost proměnlivé. Je to pro vás komplikace?

Já bych to rozhodně nepovažoval za nějakou komplikaci. Je to prostě stav, jaký venkovní počasí může zahrnovat. A my musíme být připraveni na všechno. Středeční sněžení jsme zvládli, sjezdovku jsme připravili zpátky do stavu, v jakém bude schopna závodění.

Máte obavy z vysokých teplot, které mají přijít?

Nějaké obavy sice jsou, ale já věřím, že jsme nachystaní, a že vše zvládneme podle představ bez jakýchkoliv větších problémů.

Některé výpravy se připravují ve Špindlerově Mlýně už týden. Jakou máte od nich odezvu?

Jsem rád, že závodnice, které tu trénovaly, jsou s podmínkami spokojené. Hlavně tedy s přípravou sjezdovky. Na druhou stranu je jasné, že podmínky, které doposud poznaly, byly rozdílné než ty, které je čekají při závodě.

Třeba americká výprava s hvězdnou Mikaelou Schiffrinovou se nechala slyšet, že by se v Krkonoších chtěla zdržet dokonce i další týden.

Máte pravdu. Zájem potvrdily a samozřejmě nás to těší.

Jak jste připraveni na dopravní situaci a nápor přijíždějících aut?

Ve spolupráci s Policií ČR jsme vypracovali dopravní projekt, který mimo jiné zahrnuje rozšíření stávajících parkovacích kapacit. Ve Špindlerově Mlýně přibudou až čtyři stovky parkovacích míst ke stávající tisícovce. Ve chvíli, kdy se naplní, je připravena varianta, že budeme auta odklánět na odstavné plochy ve Vrchlabí v okolí kruhového objezdu v části Vejsplachy, kde se sbíhají silniční tepny z více míst. Od půl sedmé ráno tam bude připravena organizační služba, která bude situaci koordinovat. Všechny návštěvníky, kteří se do Špindlu nedostanou, budou přepravovat do dějiště a zpět speciální autobusové linky. Jezdit budou v patnáctiminutových intervalech na autobusové nádraží ve Špindlerově Mlýně. K dispozici budeme mít třicet autobusů.

Má-li dorazit každý den téměř deset tisíc diváků, bude to pro město velký nápor. Co byste návštěvníkům doporučil?

Všechny, kdo se chystají na Světový pohár do Špindlu, bych chtěl vyzvat, aby vyrazili v předstihu a dali si více času na příjezd. Při takovém zájmu je potřeba počítat se zdržením na silnici. Může nastat situace, že se dostanou bez problémů až do Špindlu. Nebo také ne a budou muset nechat auto ve Vrchlabí. V tom případě je naloží speciální autobusy a dopraví do dějiště závodů a po něm zpátky.

PROGRAM SVĚTOVÉHO POHÁRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

PÁTEK 8. 3. - OBŘÍ SLALOM

8.30 Otevření areálu - DJ, soutěže, začátek vyřezávání ledové sochy

9.30 Slavnostní průvod od autobusového nádraží do Svatého Petra vedený bubeníky

10.00 Slavnostní zahájení

10.30 Obří slalom – 1. kolo

12.00 Program mezi koly ve fanzoně – DJ, soutěže

13.30 Obří slalom – 2. kolo

14.30 Neoficiální vyhlášení vítězek

15.00 Program ve fanzoně, dokončení ledové sochy

17.45 Slavnostní průvod z centra Špindlerova mlýna (od sněhové sochy Krakonoše) do Svatého Petra vedený bubeníky

18.00 Koncert kapely Aurora Party Band

19.00 Oficiální vyhlášení výsledků & losování startovních čísel

19.45 Koncert kapely Aurora Party Band

20.45 - 22.00 Afterparty – DJ Aleš Matoušek

SOBOTA 9. 3. - SLALOM

8.30 Otevření areálu - DJ, soutěže

9.30 Slavnostní průvod od autobusového nádraží do Svatého Petra vedený bubeníky

10.30 Slalom – 1. kolo

12.15 Koncert kapely Queenie

13.30 Slalom – 2. kolo

14.30 Neoficiální vyhlášení vítězek

14.45 Oficiální vyhlášení výsledků

15.00 Program ve fanzoně