Špindl se chystá na lyžařskou sezonu, jejím vrcholem bude Světový pohár

Špindlerův Mlýn - V plném proudu jsou ve Špindlerově Mlýně přípravy na lyžařskou sezonu, která vygraduje Světovým pohárem žen ve slalomu a obřím slalomu 8. a 9. března 2019.

Digitalizace už i na lyžích. Skiareál zavádí v lyžařském středisku ve Špindlu samoobslužné pokladny.Foto: Skiareál Špindlerův Mlýn

Pro skipas jako k bankomatu začnou chodit lyžaři ve Špindlerově Mlýně. Je to jedna z novinek lyžařské sezony, na kterou se připravují v tamním skiareálu. Investují do ní desítky milionů korun. Zavádí novou technologii úpravy sněhu SNOWsat, která šetří až dvacet procent zdrojů. Špindlerovský skiareál chystá také modernizaci zasněžovacího systému, chce testovat novou generaci sněžných děl a plánuje rozšíření snowparku. Zvětšil dětskou zónu na Horních Mísečkách.



Vrcholí přípravné práce na propojení areálů Svatý Petr a Medvědín, kterým získá lyžařské středisko úplně nový rozměr. „Jsme ve finálním stadiu. Dokončujeme studii vlivu na životní prostředí EIA a intenzivně pracujeme na zapracování nových environmentálních požadavků do projektu. Stavebně a finančně jsme připraveni okamžitě stavět,“ řekl René Hroneš, ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Revoluční systém prodeje skipasů přinese možnost nákupu v moderních samoobslužných pokladnách i dalšími způsoby. Jejich pořizování se přesouvá kvůli věrnostnímu programu do online prostředí, které přinese lyžařům úspory. Oproti loňskému roku budou ceny permanentních skipasů nižší. „Svět se digitalizuje a my s ním,“ poznamenal Hroneš.



„Proto je pro nás prodej skipasů přes internet největší prioritou,“ dodal. Při nákupu online tři a více dní dopředu ušetří zákazníci oproti cenám v hlavní sezoně na kamenné pokladně 180 korun. Cena skipasu pro dospělého v hlavní sezoně vyjde na 820 Kč při nákupu 3 a více dní dopředu přes e-shop. Za skipasy pořízené přes samoobslužné pokladny Gopass Tickets zaplatí zákazníci bezhotovostně platební kartou 890 korun. Nejdražší bude nákup v klasické kamenné pokladně. Přijde na 1000 korun. Čipová věrnostní karta Gopass bude při registraci na místě zdarma. Zákazníci ji dostanou bez zálohy.

Špindlerovský skiareál si pořídil novou technologii úpravy sněhu SNOWsat, kterou využije ve třech rolbách. „Dosud jsme posuzovali množství sněhu na sjezdovkách odhadem a sondami. SNOWsat měří sněhovou pokrývku digitálně pomocí GPS, a to s přesností na tři centimetry. Speciální čidla na rolbách ušetří naftu, elektřinu, vodu a sjezdovky budou připraveny kvalitněji a v kratším čase,“ vysvětlil René Hroneš.



Skiareál rozšiřuje také snowpark. Část překážek umístil i na trase pod novou lanovkou na Horních Mísečkách. „Žádný příznivce freestylu se tak nebude nudit ani cestou do parku,“ doplnil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn. Z dojezdu snowparku letos zmizel i zchátralý objekt bývalé ubytovny. Snowpark tak získal ještě větší prostor.

HLAVNÍ AKCE ŠPINDLEROVSKÉ SEZONY• 8. 12. Špindl SkiOpening

• 20. 1. World Snowboard Day

• 21. - 25. 1. FIS National Cup

• 23. 2. Chinese Downhill MTB

• 8. - 9. 3. FIS Světový pohár žen obří slalom, slalom

• 16. 3. Krkonošská 70

• 23. - 24. 3. National Ski Cup SLČR

• 30. 3. Hero Season Trophy