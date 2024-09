Degustace se zúčastnilo cca 500 lidí, první ročník vyhrála Dvořákova bouda. Zástupci města akci vnímají jako most propojující dvě cílové skupiny – občany Špindlerova Mlýna a turisty. To se, dle radní Jitky Hronešové, už při 1. ročníku podařilo.

První ročník kulturně-gastronomické akce Špindlerovské sejkory přilákal stovky lidí ze Špindlerova Mlýna, z okolních měst a obcí, ale i turisty. V sobotu 31. srpna odpoledne jich do nově zrevitalizovaného městského parku nedaleko Bílého mostu zavítalo několik set. Do degustace a hlasování o nejpovedenější bramborovou placku se aktivně zapojilo zhruba 500 z nich.

close info Zdroj: Martina Beranová zoom_in Špindlerovské sejkory zakončily letní prázdniny ve Špindlerově Mlýně.

Akci v centru Špindlerova Mlýna doprovodila hudební produkce dua Nikita & Filip v rámci série letních koncertů Špindl Unplugged a výsledky 1. ročníku klání o nejlepší tradiční bramborovou placku - sejkoru, oznámil po 18té hodině nejen starosta Špindlerova Mlýna Martin Jandura, ale i Krakonoš. Mezi tradičními slanými, i netypickými sladkými variantami sejkor letos kralovala a obří vařečku za první místo si odnesla Dvořákova bouda.

Do soutěže se se svými letitými recepty dále zapojili a téměř 6 tisíc sejkor na místě pro příchozí upekli:Dvořákova bouda, Hotel Hubertus, Hotel Jelínek, Hotel Olympie, Hotel Pinie, Hotel Soyka, Vařečky z lanovky (Skiareál Špindlerův Mlýn), Špindl Sportuje, Špindleráček, Špindlerovští lyžníci.

„Jsme pyšní na to, že se nám začátkem léta podařilo dokončit revitalizaci parku a vybudovat v centru města kvalitní veřejný prostor pro kulturní i společenské akce jak pro místní občany, tak i pro návštěvníky. Nové pódium i mobiliář sloužily po celé léto, nejen v soboty, kdy se tu konaly koncerty regionálních skupin Špindl Unplugged, které organizoval místní Tourist Board,“ popisuje Jitka Hronešová a doplňuje: „Špindlerovské sejkory celé kulturní léto korunovaly a symbolicky zakončily. Navíc byly zamýšlené jako most propojující místní občany a turisty, a to se podařilo.“

Zatímco bramborové placky na stáncích celé odpoledne vyráběli Špindlerovští rodáci nebo zástupci hotelů a restaurací, často sami majitelé či ředitelé, na straně degustujících občany Špindlerova Mlýna doplnili turisté z blízkého okolí, vzdálenějších koutů republiky i zahraničí.

„Věřím, že jsme položili základní kámen nové tradici a naše sejkory se stanou pevným bodem v prázdninovém kalendáři na konci léta i v dalších letech. Speciální radost nám dělá fakt, že se nám podařilo vytvořit veřejný prostor, který si resort typu Špindlerova Mlýna zaslouží, a že jsme do něj přivedli život. Z centra města se stalo místo pro setkávání, odpočinek i kulturu,“ uzavírá Jitka Hronešová.

Martina Beranová