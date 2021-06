Méně hostů, menší příjmy pro město. Taková rovnice není pro Špindlerův Mlýn dvojnásobně příjemná. Kvůli pandemii přišla radnice za rok jen na ubytovacích poplatcích bezmála o 10 milionů korun, o další miliony se ztenčily daňové příjmy. Celkově musela zredukovat stomilionový roční rozpočet o 25 procent. "Většina ubytovacích a restauračních zařízení měla omezený provoz. Zisk negenerovali ani oni, ani město. Z ubytovacího poplatku jsme měli standardně příjmy 12 až 14 milionů korun ročně, což je 12-14 procent rozpočtu. To je znatelný výpadek, který hodně ovlivnil investice města a opravy majetku," říká starosta Špindlerova Mlýna Vladimír Staruch.

Ubytovací poplatek se zvýšil ve Špindlerově Mlýně od 1. dubna z 21 na 30 korun. "Ubytovací kapacita města se po posledním sčítání pohybuje mezi 17-18 tisíci lůžky. Téměř polovinu kapacity, 8 až 9 tisíc lůžek, tvoří apartmánové domy, které mohly v době pandemie fungovat. Nájezdy tam byly patrné hlavně o víkendech. Nepřinášejí ale městu příjmy z ubytování kromě daně z nemovitosti. Město přitom musí zabezpečovat infrastrukturu a služby," poukazuje na novodobý trend.

Výpadek příjmů je obrovský, i proto se krkonošské středisko upíná k letním prázdninám. Citelná je však absence zahraničních turistů. "Aktuálně evidujeme obsazenost zhruba 60 procent oproti necovidovému roku 2019. Pro léto bude zásadní, jaká opatření budou platit pro cizince," předpokládá Staruch.

Zahraniční hosté mají o pobyty v Krkonoších zájem, řada z nich ale dopředu prověřuje, jaká opatření proti koronaviru by museli dodržovat. "Především Němci hodně volají, za jakých podmínek by mohli přijet," potvrzuje Martin Jandura z infocentra Špindl.INFO, majitel ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com. "Je pro nás milé překvapení, že jsme už zaregistrovali dost Poláků a Němců," dodává.

Méně příjemné zjištění nabízí pohled do rezervací na prázdniny. Ten zatím není zdaleka takový, jaký si hoteliéři pro hlavní sezonu představovali. "Rozjezd rezervací na prázdniny je velice pozvolný, pomalý. Je to mnohem horší než v loňském roce, kdy byl nástup po covidu rychlejší. Jsme z toho trochu rozpačití," přiznává Jandura.

Červen ale podle něj vždy představoval slabší měsíc před prázdninami. "Na léto mají některé hotely obsazenost 80, jiné 40 procent. Je to různé. Doufáme, že se situace zlepší a letní prázdniny budou stejně famózní jako loni. Věříme, že hosté přijedou a nebude to průšvih," doufá.

Podle majitele ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com je nyní ideální doba pro objednání pobytů. "Kdo si chce užít léto a prázdniny v Krkonoších, doporučujeme vybrat dovolenou teď. Loni řada lidí váhala, sháněla pobyty na poslední chvíli a nedostala ubytování podle svých představ. Proto je vhodnější objednat pobyty dopředu," radí Martin Jandura.

S vytížeností na prázdniny nebude mít problém Autokemp ve Špindlerově Mlýně, obzvláště v době boomu karavanů a obytných vozů. O jeden z největších českých kempů pro karavanisty je velký zájem, poskytuje 64 míst. Lidé se tam můžou ubytovat také ve stanech a dřevěných srubech. "Léto máme obsazené vždycky, bez ohledu na covid. Sice nám ubyli zahraniční hosté, ale přibyli čeští. Přes léto je velký zájem o místa pro karavany. Poptávka je opravdu veliká. Rok od roku jezdí lidí s karavany víc a víc," přibližuje situaci recepční Autokempu Špindlerův Mlýn Lucie Burešová.

Minulý víkend tam zaparkovalo čtyřicet karavanů, během prázdninových dnů jich tam lze očekávat šedesát. Lucie Burešová doplňuje, že někteří hosté parkují v kempu dlouhodobě. "Někteří jsou u nás zaparkovaní s karavanem celoročně, a to třeba i osm či deset let. Existují také stálí hosté, kteří jezdí jen na zimu a vrací se do Špindlu už 25 let," popisuje.