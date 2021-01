Nuda ve Špindlu dva dny po Silvestru rozhodně nebyla. Hodně to žilo hlavně u dolní stanice lanovky na Medvědín, kterou mohli využít za pětistovku pro jednu osobu pěší turisté, zatímco ve Svatém Petru byla situace klidnější. Na sjezdovce, kde se před dvěma lety proháněly nejlepší lyžařky při Světovém poháru a na tribunách jim fandily tisíce lidí, sáňkovalo a bobovalo jen několik desítek rodin s dětmi.

"Přijeli jsme v poledne, vyjeli lanovkou na Medvědín a šli se projít na Labskou boudu. Bylo to krásné, nahoře panovalo azurové počasí. Stálo to za to. Lidí tam bylo opravdu hodně. Teď se těšíme na teplé, dobré jídlo," líčil dojmy Štěpán alias Drobek z Kutné Hory, který přijel na jednodenní výlet do Špindlerova Mlýna s pětičlennou partou. "Známe to tady, jezdíme do Pece i do Špindlu na lyže. Ty jsme teď museli nechat doma. Hory jsou krásné a kdo je má rád, tak se musí přizpůsobit současné situaci, všichni to máme takový," řekl poté, co vystoupil se svojí kutnohorskou družinou z lanovky v areálu Medvědín.

VÍC NEŽ VYSOKOHORSKÁ PŘIRÁŽKA

Platit pětistovku za jednu osobu kvůli svezení na Medvědín se některým lidem nechtělo. "Ta cena, to je víc než vysokohorská přirážka. Když jsme zjistili, že za vývoz nahoru bychom dali 1000 Kč ve dvou, tak jsme vyrazili pěšky," reagovala Elis Rybenská.

"Nejsem nějaký velký škrt, ale zase mi peníze nerostou na stromě, abych je takhle nesmyslně utrácela. Chápu, že provozovatelé musí vydělávat jinak, když přišli o příjmy ze skipasů, ale kdyby ta lanovka byla za přijatelné ceny, tak by ji spoustu lidí využilo a nejezdila by prázdná. Raději šli pěšky než dát za rodinu takovou dardu," kritizovala cenu lanové dráhy na Medvědín. Do kopce šlapala po svých. "Několikrát jsem cestou hledala plíce a pak si je přišlápla znavenýma nohama," vtipně komentovala výšlap Elis Rybenská.

Paní Hanka z Prahy šla s dětmi sáňkovat na sjezdovku do Svatého Petra. "Ve Špindlu máme pronajatý byt. Lidí je tady o poznání méně než v běžné sezoně. Přijde mi, že se chovají v pohodě a jsou ukáznění," povídala během hlídání ratolestí, které skotačily ve sněhu.

Ve Svatém Petru, u nejezdící lanovky, dokončila skialpinistickou túru parta z Prahy a Brna. "Byli jsme na Klínovkách. Je ale málo sněhu. Moc lidí jsme nepotkávali, spíš jen rodiny s dětmi. Ve Špindlu jsme ve vlastním apartmánu," sdělil Roman z Prahy.