Připravte se na letní dobrodružství ve Špindlu! Od 1. května se rozjíždí lanovky a s nimi i možnost zakoupit výhodnou sezónní jízdenku. Nově můžete využít i QR kódy pro snadnější průchod.

Špindlerův Mlýn zahajuje letní provoz | Foto: www.skiareal.cz

Ve středu 1. května spustí Skiareál Špindlerův Mlýn letní provoz lanovek. Vyvézt se na hřebeny Krkonoš bude možné prozatím na Medvědíně. Již od června bude k dispozici ale i lanovka ve Svatém Petru. Novinkou letošní letní sezóny budou flexibilní ceny jízdenek nebo zjednodušení průchodu přes turniket prostřednictvím QR kódu v mobilním telefonu. Zcela poprvé jsou navíc v předprodeji tzv. „Špindl WALK sezónky“ za atraktivní cenu. Do konce května ji zájemci zakoupí již od 1.290 korun a mohou ji na špindlerovské lanovky využívat denně až do podzimu.

Lanovky se v největším krkonošském středisku rozjedou již ve středu 1. května. V provozu bude nejprve ta na Medvědíně, a to o svátcích a víkendech od 9 do 16 hodin. Od června již bude medvědínská strana areálu v každodenním provozu, a od pátku do neděle se přidá i lanovka ve Svatém Petru. Horní stanice obou lanovek jsou ideálním výchozím bodem na túry po hřebenech nebo kratší procházky s nádhernými výhledy. Z Medvědína lze vyrazit k prameni Labe, na procházku Zlatým návrším, k Vrbatově boudě, na Šmídovu vyhlídku nebo ke Sněžným jámám. Od lanovky Svatý Petr se pohodlně dostanete na Luční boudu a Kozí hřbety nebo na procházku úbočím Stohu. Od horních stanic lanovek navíc startují oblíbené naučné stezky pro celou rodinu a nechybí zde ani originální fotopointy či dětská hřiště s unikátními hracími prvky a neotřelými výhledy na Krkonoše.

Špindl WALK sezónka za neopakovatelnou cenu

Skiareál Špindlerův Mlýn letos poprvé nabízí letním turistům celosezónní jízdenku na lanovky – tzv. Špindl WALK sezónku. Zájemci ji pořídí do 31. 5. 2024, a sice za atraktivních 1 290 korun v rámci online akční nabídky, prostřednictvím věrnostního programu GOPASS. Ještě o něco výhodněji ji mohou získat stávající sezónkáři. Po zbytek léta bude sezónní permanentka k dispozici za 2 490 korun. Platit bude od začátku letní sezóny až do samotného konce. „Zvýhodněnými letními sezónkami chceme všem, kteří tráví ve Špindlerově Mlýně a jeho okolí hodně času, nabídnout výjezdy lanovkou za symbolickou cenu, aby si mohli letní Krkonoše užívat co nejintenzivněji. Dalším benefitem k letní sezónce je 15% sleva v restauracích Špindl Gastronomy a ve sportovních prodejnách a půjčovnách Špindl Motion,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

Lanovky zdarma v rámci ubytování

Rádi byste měli ve Špindlu lanovky zcela zdarma? Ubytujte se v některém z vybraných partnerských hotelů. Lanovky zdarma nabízí Skiareál Špindlerův Mlýn pro všechny členy rodiny, a to za každou noc v rámci pobytu. Jde o ideální řešení pro jednorázové pobyty a dovolené. Po příjezdu do hotelu se stačí zaregistrovat do věrnostního programu GOPASS a následně můžete zamířit se svým QR kódem v mobilu přímo na lanovku. Úplný výčet partnerských hotelů je uveden na webu www.skiareal.cz, a nabídka se stále rozšiřuje.

Zdroj: www.skiareal.cz

Na lanovku pohodlně s QR kódem a jízdenky v předstihu se slevou

S ohledem na již osvědčený systém flexibilních cen skipasů v zimě se Skiareál Špindlerův Mlýn rozhodl nabídnout pohyblivé ceny jízdenek na lanovky i v letní sezóně. Čím dříve si zájemci jízdenku online přes gopass.travel zakoupí, tím lacinější bude. Jednosměrná jízda za dospělého nyní startuje na 260 korunách, zpáteční jízdné již lze pořídit od 360 korun. Novinkou letošní sezóny je také zjednodušení procesu odbavení návštěvníků pomocí QR kódů v rámci jednosměrné nebo zpáteční jízdenky. „Návštěvníci Špindlerova Mlýna již nebudou potřebovat GOPASS kartu, ale nově jim postačí mobilní telefon s QR kódem, který po online nákupu jízdenky obdrží do e-mailu. Ten pak přiloží ke čtečce na turniketech u obou našich lanovek,“ doplnil René Hroneš.

Sportovní i gurmánské zážitky

Skiareál Špindlerův Mlýn není jen známým centrem zimních sportů, ale také významným turistickým střediskem se spoustou letní zábavy pro celou rodinu. Kromě turistických a naučných stezek nebo širokého spektra cyklotras můžete vyzkoušet i jízdu na terénních koloběžkách, zapůjčit si elektrokolo či buginu, vyřádit se na trampolíně nebo si s přáteli zahrát diskgolf.

Zdroj: www.skiareal.cz

Dovolenou si můžete zpestřit i gurmánským zážitkem. Od května se veřejnosti otevře restaurace Medvědín u horní stanice lanovky a od června pak také Restaurace Na Pláni, ve které si můžete zarezervovat nově Letní večeři zážitků. Grilování na vrcholcích hor při západu slunce, s výjezdem lanovkou a s živou hudbou se uskuteční 27. července a 17. srpna. Stylové restaurace jsou zde navíc vhodné pro firemní akce. Skiareál letos navíc nabízí svatební prostory, zájemci tak mají jedinečnou možnost uspořádat svůj velký den na vrcholcích hor.