Přestože řada českých skiareálů ukončila provoz a ve městech se o slovo hlásí jaro, ve Špindlerově Mlýně lyžařská sezóna nekončí. Naopak potrvá minimálně do Velikonoc. Špindlerovské středisko nabízí stále velmi dobré sněhové podmínky a bezmála 20 km sjezdovek.

Lyžování v Krkonoších. Ilustrační snímek. | Foto: Deník/ Michal Fanta

„S ohledem na všeobecnou jarní náladu a počasí i na sílící mediální kampaň, zobrazující lyžařskou sezónu na horách jako ukončenou, bych rád upozornil, že u nás je zima stále v plném proudu a zůstane to tak minimálně do Velikonoc. Na sjezdovkách máme průměrně 50 cm sněhu, v provozu je většina lanovek a přes 20 kilometrů tratí. Předpověď počasí navíc nyní slibuje dokonalé podmínky pro lyžování, očekáváme ochlazení i slunečné dny,“ uvedl ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš s tím, že v provozu jsou i snowpark s překážkami a skoky na Horních Mísečkách, Big Air ve Svatém Petru i desítky kilometrů běžkařských tratí.

Vlekaři v Krkonoších chtějí udržet provoz sjezdovek až do Velikonoc

Stále kvalitní sněhové podmínky se Skiareálu Špindlerův Mlýn daří udržet díky kvalitnímu technickému zasněžování i systému Snowsat - digitálnímu měření sněhové pokrývky na sjezdovkách s přesností na tři centimetry. Rolbování je tak mnohem efektivnější, rychlejší a díky úspoře vody, nafty i elektřiny i ekologičtější.

Lyžaři, kteří se do Špindlerova Mlýna chystají na pobyt v závěru zimní sezóny, mohou od 18. března do konce zimní sezóny využít nabídky skipasů zdarma při ubytování ve vybraných hotelech. Skiareál Špindlerův Mlýn vedle toho nabízí systém flexibilních cen skipasů. Návštěvníci si tak mohou naplánovat lyžování dopředu a zakoupit skipasy za nejvýhodnější ceny online na Gopass. Cena jednodenních skipasů pro dospělé nyní startuje na 670 korunách, dítě do šesti let lyžuje zdarma a bezplatné je i parkování přímo v dosahu sjezdovek.

Lanovka na Sněžku se vrátila do plného provozu, horní úsek ale zastavil vítr

Zimní sezóna pokračuje také ve SkiResortu Černá hora - Pec. Aktuálně se tam lyžuje na téměř 20 km sjezdovek, na kterých je od 30 do 100 cm sněhu. Lyžuje se ve třech ze šesti areálů. Zároveň platí ceník vedlejší sezóny. Pro děti je možné zakoupit jednodenní skipas od 490 Kč a pro dospělého od 800 Kč, a to před příjezdem na eshopu.

Nejlepší lyžařské podmínky zůstávají v Peci pod Sněžkou, kde jsou upraveny téměř všechny sjezdové tratě a v provozu je 12 ze 14 přepravních zařízení. Lyžování ve dvou areálech v jeden den umožňuje nadále přejezd SkiTour, který lyžařsky a rolbami propojuje Černou horu a Pec pod Sněžkou a zůstává otevřený. V areálu na Černé hoře je otevřených 9 km sjezdovek. Ve Velké Úpě jezdí pro výletníky na hřebeny sedačková lanovka Portášky každou hodinu.