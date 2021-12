Skiareál po loňském covidovém fiasku letos neprováděl žádné větší investice. Soustředí se na klíčovou akci, propojení středisek Svatý Petr a Medvědín. "Děláme vše proto, abychom mohli na jaře začít stavět. Žádné velké investice jsme nedělali. Je to hlavně kvůli tomu, že jsme byli takřka bez příjmů celou minulou sezonu," vysvětlil Adam Svačina, obchodní a marketingový manažer Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Sněhové podmínky jsou před otevřením sezony v krkonošském středisku příznivé. "Takový přelom listopadu a prosince dlouho nebyl. Sněhu je dost, uvidíme, jak se budou vyvíjet teploty v dalších dnech, ale předpovědi vypadají pozitivně. Díky tomu bychom měli být schopni spustit provoz v pátek jak ve Svatém Petru, tak na Hromovce i na straně Medvědína," řekl Svačina. Tento týden bude skiareál upřesňovat podle počasí, které sjezdovky otevře. Tradiční zahájení zimní sezony s koncerty a dalšími akcemi letos dělat nebude kvůli vládním opatřením.

Špindlerův Mlýn byl minulý týden liduprázdný. Užívala si to tříčlenná partička mužů z Děčína, kteří přijeli do Krkonoš na rekreaci od zaměstnavatele. "Je to paráda bez těch lidí ve Špindlu," liboval si jeden z nich, který se představil jako Jakub.

Ubytovatelé nicméně doufají, že po loňském covidovém propadáku hory opět ožijí. Silvestrovské pobyty jsou podle Martina Jandury z infocentra Špindl.INFO, majitele ubytovacího portálu spindleruv-mlyn.com, obsazené zhruba ze 70 procent.

"Hosté reagovali na zrušení hokejové akce a stornovali hodně pobytů. Přesto chce přijet hodně lidí na Vánoce a Silvestra," přiblížil aktuální situaci, kterou ovlivnilo odložení Winter Hockey Games, show s Jaromírem Jágrem a dalšími hvězdami.

"Do října to bylo s objednávkami skvělé. Vypadalo, že to bude pokračovat jako v předchozích letech bez covidu. Ale poté, co vláda vyhlásila, že ubytování bude pouze pro očkované, přišel propad v rezervacích. Zájem přitom byl i ze zahraničí, standardně z Německa, Polska, Nizozemí. Všichni hoteliéři jsou ale ve velké nejistotě, aby situace nedopadla jako loni. To by bylo fatální. Vánoce a Silvestr znamenají top sezonu, dotace by to nezachránily. Místo dotací chceme podnikat, za dodržování veškerých hygienických podmínek," zdůraznil Martin Jandura.

Lyžařské středisko je připravené na kontroly bezinfekčnosti. Na sjezdovky nepustí lyžaře bez doložení očkování nebo prodělaném covidu. Kvůli tomu Skiareál Špindlerův Mlýn upravil proces při on-line nakupování skipasů. Lidé si na prodej přes digitální prostředí zvykli, tímto způsobem si pořizuje skipasy 70 procent lyžařů.

"Při posledním kroku nákupu on-line je nutné přidat platné potvrzení o očkování nebo o prodělání nemoci, které lidé nahrají do systému jako fotografii. Všechny prodané skipasy budeme kontrolovat manuálně," upřesnil Adam Svačina.

Skiareál Špindlerův Mlýn čím dál více směřuje zákazníky k tomu, aby nakupovali skipasy v online prostředí místo v kamenných pokladnách. Rozdíl se stupňuje i ceně. "Letos máme velký rozdíl mezi cenou při prodeji online a na kamenné pokladně. Na pokladně je cena stanovena fixně po celou sezonu stejná 1190 Kč. Snažíme se zákazníky motivovat k nákupu on-line, kde máme flexibilní ceny. Ty se vyvíjejí podle počasí i poptávky. Nejvýhodnější je koupit si skipas co nejdřív," uvedl Svačina.

Konkrétně: když si koupíte jednodenní skipas na 11. prosince, zaplatíte na pokladně 1190 Kč, zatímco při platbě online 660 Kč. Skipas na 3. ledna stojí na pokladně 1190 Kč, online 500 Kč.

