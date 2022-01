Testovací centrum přivedl do Špindlerova Mlýna místní skiareál ve spolupráci s městem. "Víme, že mezi našimi klienty a hosty špindlerovských hotelů je řada těch, kteří mohou s PCR testem jít lyžovat nebo se ubytovat, proto jim chceme tuto možnost co nejvíc zjednodušit," vysvětlil ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn René Hroneš.

"Týká se to především dětí do 18 let, kterým tak zajistíme jednoduchý a rychlý přístup k testování během období jarních prázdnin. Poskytovatel testování má vyblokovanou vlastní kapacitu v laboratoři a garantuje velmi rychlé dodání výsledku. Věřím, že to bude zajímavá možnost nejen pro návštěvníky skiareálu, místních hotelů a penzionů, jejich zaměstnance a občany města, ale dokonce i pro obyvatele celého vrchlabského regionu, protože testování bude, na rozdíl od jiných míst, bez rezervace a dlouhého čekání," uvedl René Hroneš.

"Doložit bezinfekčnost PCR testem a koupit si tak skipas, případně využít sezónku, mohou lyžaři s alespoň jednou dávkou očkování nebo s potvrzením od lékaře, který jim nedoporučil očkování a zapsal tento údaj do registru ISIN. Stačí také dětem a teenagerům mezi 12 lety včetně a 18 lety," upřesnil pravidla ředitel Skiareálu Špindlerův Mlýn.

Vyhodnocení testu dorazí testovaným osobám maximálně do 24 hodin. Pokud se návštěvník otestuje do 14 hodin, výsledek se dozví už druhý den ráno. Zájemci s jednou dávkou očkování, mladší 18 let a plně očkovaní mají nárok na 5 testů za měsíc zdarma, samoplátci zaplatí 814 Kč. Za příplatek 6950 korun je možné nechat odvézt vzorek okamžitě do laboratoře, výsledek pak dorazí za šest hodin.

"Je to cena za expres test nastavená provozovatelem testovacího centra. Vychází z toho, že vzorek se okamžitě speciálně odváží do Prahy do laboratoře, kde je přednostně zpracovaný - to všechno jsou náklady navíc. Proto je cena o tolik vyšší než u běžného zpracování," reagoval Skiareál Špindlerův Mlýn na sociálních sítích na dotazy kvůli vysoké ceně.

CENY ZA PCR TESTY V NOVÉM TESTOVACÍM CENTRU VE ŠPINDLEROVĚ MLÝNĚ

0 Kč na žádanku nebo podle mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví

814 Kč pro samoplátce

6950 za expresní test s vyhodnocení do šesti hodin

HITEM JE RANNÍ LYŽOVAČKA SE SNÍDANÍ

Lyžaři si dopřávají ve Špindlerově Mlýně vedle běžného lyžování také nestandardní zážitky, které skiareál nabízí. Novinkou letošní zimní sezony v horském středisku je kluziště na sídlišti Bedřichov, které vybudovalo město.

Podle Adama Svačiny, obchodního a marketingového manažera Skiareálu Špindlerův Mlýn, patří mezi nejvyhledávanější například ranní lyžovačka od půl osmé před oficiálním otevřením střediska zakončená snídaní formou švédského stolu v horské restauraci. "Lidé tak můžou lyžovat na prázdných, upravených sjezdovkách. Další oblíbenou akcí je zážitková večeře na vrcholu v panoramatické restauraci Na Pláni, která se nachází u horní stanice lanovky. Zájemce tam a zpět dopraví rolba, v restauraci se servíruje čtyřchodové menu a welcome drink," řekl Adam Svačina.

Lyžaři ve Skiareálu Špindlerův Mlýn.Zdroj: Michal Fanta

V minulé sezoně se mohlo lyžovat v horských střediscích pouze devět dní, letos je situace o poznání lepší. "I přes určitá omezení, kdy mohou lyžovat pouze návštěvníci, kteří jsou očkovaní nebo prodělali covid, sezona probíhá dobře. Začínali jsme 10. prosince na obou stranách areálu, na Medvědíně i ve Svatém Petru, což se stává málokdy. Poté přišla obleva, po které jsme museli areál znovu zasněžovat. Co se týká sněhových podmínek, jsme na tom velice dobře," přiblížil Svačina situaci. Od pátku 21. ledna spustil skiareál i provoz lanovek i sjezdovek Labská.

Nejvíce návštěvníků se pohybovalo na sjezdovkách ve Špindlerově Mlýně jako obvykle během vánočních svátků, v lednu naopak není tolik plno. "Nejsou ještě prázdniny, proto lidem doporučujeme, že je teď vhodný čas vyrazit na lyže. Sjezdovky nejsou v tomto období tolik obsazené. Na webu gopass.travel si lze pořídit skipasy za zvýhodněné ceny," dodal.

Většina lyžařů nakupuje skipasy v digitálním prostředí, kde stojí výrazně méně. "Zhruba 80 procent zákazníků si pořizuje skipasy online. Musí v systému doložit potvrzení o bezinfekčnosti, jinak jim systém nepovolí nákup dokončit," sdělil Adam Svačina.

MĚSTSKÉ KLUZIŠTĚ NA BEDŘICHOVĚ

Nejen na lyže, ale také na brusle můžou vyrazit návštěvníci Krkonoš. Úplně nové městské veřejné kluziště vzniklo ve Špindlerově Mlýně na sídlišti Bedřichov. Osvětlená ledová plocha je v provozu pro veřejnost každý den od 14 hodin. V pondělí, ve středu a od pátku do neděle se bruslí do 21 hodin, v úterý a ve čtvrtek do 19 hodin. V průběhu týdne je čas od 8 do 13 hodin možné využít pro organizované bruslení, především v rámci školní výuky.

Nové městské kluziště vyrostlo ve Špindlerově Mlýně na Bedřichově.Zdroj: Michal Fanta

O zřízení technicky chlazené ledové plochy na Bedřichově rozhodli špindlerovští zastupitelé. Městské kluziště bylo slavnostně otevřeno 1. prosince, kdy si ho vyzkoušeli i členové Spolku špindlerovských lyžníků a děti v maskách s rodiči.

V dávné historii se bruslilo ve Špindlerově Mlýně pod Medvědínem, později u hotelu Orea Hotel Horal ve Svatém Petru, u hotelu Savoy, ale také na Labské přehradě nebo na jezech řeky Labe.

