Hry X. zimní olympiády dětí a mládeže České republiky by měl v roce 2023 uspořádat Královéhradecký kraj. Olympijským střediskem má být Špindlerův Mlýn.

Zimní olympiáda dětí a mládeže. Ilustrační foto. | Foto: TJ Lokomotiva Teplice

Novinářům to řekl náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek (Piráti). "Mezi důležité hledisko při výběru vhodné lokality patřila co nejjednodušší organizace her. Pro krajské výpravy sportovců a trenérů totiž potřebujeme zajistit 994 lůžek v lyžařském areálu nebo jeho blízkosti, nezbytné sportovní zázemí, dopravu a stravování," vysvětlil Štěpánek důvody, kvůli kterým padla volba právě na Špindlerův Mlýn.