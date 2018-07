Špindlmanova mise: naučná stezka s plněním úkolů

Strojírenští technici kontroly kvality, laboranti LABORANT/KA POVRSTVOVÁNÍ OPTICKÝCH PRVKŮ. Požadované vzdělání: střední odborné (vyučen). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 17000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Náplň práce:, - kontrola a čištění optických prvků (monokrystalů), - manipulace s citlivými výrobky a materiály, - obsluha vakuových aparatur pro přípravu vrstev , - práce v laboratoři, , Požadujeme:, - středoškolské nebo ÚSO vzdělání nejlépe technického zaměření, - manuální zručnost, pracovitost, , - zodpovědnost, pečlivost a trpělivost, - schopnost organizovat si vlastní práci, - schopnost spolupráce, - odolnost vůči stresu, , Nabízíme: , - zajímavou nerutinní práci ve stabilní společnosti, , - zázemí české společnosti,, - práci ve zkušeném týmu, , - odpovídající finanční ohodnocení, , - 5 týdnů dovolené, , - stravenky., , Pozice vhodná pro absolventy. , , kontakt: telefonicky v pracovní dny 8.00 - 15.00 hod.,, e-mailem,, osobně: každé pondělí od 7.00 do 8.00 hod.,. Pracoviště: Crytur, s.r.o., Na Lukách, č.p. 2283, 511 01 Turnov 1. Informace: Pecinová, +420 481 319 597.

Číšníci a servírky Číšník - servírka. Požadované vzdělání: neúplné základní. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 15000 kč. Volných pracovních míst: 2. Poznámka: ČÍŠNÍK - SERVÍRKA , Náplň práce: prostírání stolů čistým stolním prádlem, příbory, nádobím a sklenicemi; vítání zákazníků a nabízení jídelních a nápojových lístků; poskytování poradenství při výběru pokrmů a nápojů; přijímání objednávek na pokrmy a nápoje a jejich předávání do kuchyně nebo zaměstnancům u baru; podávání pokrmů a nápojů u stolu; sklízení stolů a předávání použitého nádobí a příborů zpět do kuchyně předkládání účtů, přijímání plateb, obsluha pokladen a přístrojů na platební karty., Požadujeme: ochotu pracovat, flexibilitu, manuální zručnost, praxe v oboru výhodou, čistý trestní rejstřík, První kontakt: emailem nebo telefonicky (každé úterý od 13-15 hod.), Pracovní doba: 12.00 - 20.00. Pracoviště: Hotelklik a.s. - pracoviště, 543 51 Špindlerův Mlýn. Informace: Filip Ryba, +420 734 445 185.