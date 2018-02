Spisovatelka Hindráková přiblížila Afriku i falešné léky

Trutnov - Problematiku falešných léků, popsanou ve svém románu Smrtící byznys přiblížila spisovatelka Hana Hindráková čtenářům v Trutnově, odkud pochází.

Spisovatelka Hindráková přiblížila Afriku i falešné lékyFoto: DENÍK/Jana Mudrová

V knihovně promítla několik dokumentů a pohovořila o nebezpečí, kterému se vystavují lidé nejen při cestách do rozvojového světa, ale i objednáváním léků po internetu. V boji proti nebezpečnému nešvaru, který se šíří do světa z Číny, pomáhají spisovatelce i známé tváře hereckého světa. Její knihu a snahu o osvětu podpořili například Bohumil Klepl, Tereza Kostková, Eva Hrušková, Jan Přeučil a Nela Boudová. V druhé části poutavé besedy se Hana Hindráková věnovala Africe, již před několika týdny po několikáté navštívila. Prozradila i to, že tématem její nové knihy bude Afričan, který prošel složitým životem ve slamech a nyní se snaží aktivně pomáhat dětem ulice.