Zříceninu hradu Vízmburk v Havlovicích letos navštívily už přes tři tisíce turistů, což potvrzuje rostoucí zájem o „východočeské Pompeje“, zajímavé věci se ale dějí i v podhradí.

Nová expozice středověkých nálezů z hradu Vízmburk byla otevřena ve Staré radnici v Úpici. | Video: Deník/Jan Braun

Archeologické nálezy hradu zničeného slezskými vojsky v 15. století kdysi schovala někdejší východočeská správa střediska památkové péče do zámeckého sklepení v Litomyšli. Na další gotické předměty sedal prach ve sklepě zámku v Ratibořicích. Od začátku května našly nejvzácnější kousky z hradu vykopaného ze země přívětivé místo, kde si je můžou zájemci prohlédnout. Uvidí tak skutečné originály ze středověku, které se na Vízmburku našly.

Stálá expozice je nově součástí Městského muzea v Úpici ve Staré radnici na náměstí. Vznikla na místě bývalých kanceláří a depozitáře. „Sen se stal realitou. Hrad Vízmburk má konečně důstojné místo pro svoji expozici. Do Úpice se hodí, protože tam zasahovalo vízmburské panství,“ potěšilo místopředsedu Sdružení pro Vízmburk Jaroslava Balcara, že vzácné nálezy z památného archeologického výzkumu v 70. letech jsou nyní trvale k vidění.

Menší muzeum hradu Vízmburk bylo otevřené od roku 2015 na půdě základní školy v Havlovicích, dostupné bylo ale pouze po předchozí domluvě o víkendech. Členové spolku už tehdy vyjádřili přání, aby se jednou našel příznivější prostor pro návštěvníky. To se povedlo ve spolupráci s úpickým muzeem. Ještě než tam letos přesunuli exponáty, museli místnost opravit. Obrousili parkety, nalakovali, vymalovali.

Rekonstrukci si vzal na triko správce hradu Lukáš Králík. „Je to výrazně lepší místo pro hradní expozici. Ve škole bylo komplikované ji navštívit. V Úpici bude přístupná celoročně, denně kromě pondělí. Lidé uvidí naprosté originály, které se na hradě našly, například velké gotické okno. Do expozice jsme vybrali nejzajímavější exponáty, z celkového množství nálezů to ale představuje jen zlomek. Dalších 200 banánových krabic naplněných objevy z Vízmburku je uložených v muzeu v Hradci Králové.“

Úpické muzeum ve Staré radnici je aktuálně otevřené od úterý do soboty od 13 do 17 hodin, v neděli a svátcích od 13 do 16 hodin. Umístění expozice o nedalekém hradě má v Úpici svoje opodstatnění. Patří k dějinám města. „Část expozice jsme dosud měli ve sklepních prostorách, kde byla spíše uskladněna. Je výborné, že se takovým významným způsobem rozšířila. Vznikla na místě původní kanceláře ředitele a zaměstnanců a depozitáře. Ve Staré radnici jsme tak zpřístupnili jedny z posledních prostorů, které dosud nebyly otevřené,“ řekla Jana Nešňerová, ředitelka Městského muzea a galerie J. W. Mezerové.

Vstupné nezvyšovali

Hrad Vízmburk už má za sebou oficiální zahájení sezony a před sebou 35. ročník tradičního pochodu Václavice - Havlovice (v sobotu 18. května), jehož trasa přes něj vede. „Zájem o Vízmburk roste, přesto jsme vstupné nezvyšovali. Zůstává 40 Kč pro děti a seniory, 80 Kč pro dospělé,“ konstatoval správce hradu Lukáš Králík. Letošní sezona je čtvrtá od znovuotevření hradu.

V květnu je otevírací doba o víkendech od 10 do 18 hodin, od června do konce září od 10 do 18 hodin. Předloni si koupilo vstupenku 6 tisíc platících turistů, loni přes deset tisíc. „Letos chodí hodně lidí už od dubna. To je výborné a doufám, že to bude pokračovat. Pro letošní sezonu jsme prostor pro návštěvníky, přidali zbraně a průřez historií. Vybudovali jsme lukostřeleckou střelnici, na které si můžou zájemci střílet z luku a kuše,“ upozornil správce Vízmburku na novinky.

„Mezi naše další sny patří vystavět v předhradí objekt, který by byl nejen sídlem správce hradu, ale také výukovým prostorem a muzeem,“ doplnil místopředseda Sdružení pro Vízmburk Jaroslav Balcar.

Hrad Vízmburk je státní hrad, o který pečuje Sdružení pro Vízmburk. Hrad byl založen před rokem 1279, první zmínka se objevila v Dalimilově kronice. Patřil ke starším opevněným sídlům v Čechách. Ve středověku přežil husitskou revoluci, ale o jeho osudu rozhodla slezská knížata a měšťané z Lužice a Slezska, kteří jej vykoupili a pobořili, aby nesloužil loupeživým bandám k napadání slezských měst. V roce 1447 byl zničen. Na zalesněném pahorku nad Havlovicemi ho objevili archeologové pod vedením úpického rodáka Antonína Hejny při výzkumu v letech 1972 až 1984. Kvůli tomu získal vykopaný hrad označení východočeské Pompeje.

