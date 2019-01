Dvůr Králové - Před rokem hýbalo městem sloučení tří velkých základních škol v centru města. Situace se nakonec uklidnila. Dnes hodnotí učitelé a rodiče rozhodnutí jako přínosné.

„Sloučená škola dobře plní svou funkci, umožňuje optimalizaci školní práce a současně pro žáky přináší mnoho pozitivních prvků v kvalitním vzdělávání. Pro pedagogy byl právě končící školní rok velmi náročný na sjednocování vzdělávacích postupů, na práci v širším kolektivu, na hledání nového moderního obrazu školy,“ informoval ředitel školy Josef Sedláček. Jak doplnil, žákům i personálu se podařilo dosáhnout řady úspěchů, například v olympiádách nebo sportovních soutěžích. Žáci budoucích šestých tříd využili možnosti specializace studia v matematické a ekologické třídě. Podařilo se dokončit společnou podobu Školního vzdělávacího programu Učíme se pro život. A co je asi nejdůležitější, na budově ve Školní ulici byly zahájeny práce 1. etapy rekonstrukce školy.



Stavebních prací se ujala firma J. Pišta & spol., rekonstrukce se koná za provozu školy. „Těšíme se na nové šatny a zázemí pro tělocvičnu, moderní toalety pro chlapce na všech poschodích a řadu dalších stavebních úprav v suterénu budovy, které jsou nezbytné pro úspěšné pokračování rekonstrukce. Také v budově v Legionářské ulici proběhnou během léta dílčí stavební úpravy ke zlepšení podmínek pro žáky i učitele. Nadále se jedná nad studií pro přípravu komplexní rekonstrukce tohoto objektu. Ke konci prázdnin by mělo být vše připraveno ke zdárnému vykročení do nového školního roku,“ informoval Ivan Jugl, zástupce ředitele.



Právě možnost získat dotace na celkovou rekonstrukci budov v Legionářské a Školní byla hlavním důvodem spojení tří škol v centru města. Náklady mají činit řádově stovky milionů korun.