Firma Pepperl + Fuchs Manufacturing s.r.o., která je ve světa známá jako průkopník a inovátor v oblasti elektrické ochrany před výbuchem a senzorové technologie, se stává již počtvrté partnerem Uffa. Spolupráce mezi těmito společnostmi se rozrůstá například tím, že Uffo dramaturgicky a produkčně zaštítí slavnostní otevření nové továrny v průmyslové zóně Krkonošská, které proběhne letos na podzim.

„Jsme firma a našim logickým cílem i nutností je vydělávat. Jsme si však vědomi, že je pro nás podstatné podporovat vývoj měst a regionů, v nichž působíme. Proto podporujeme Uffo, které dle našeho názoru výrazně obohacuje místním lidem, ale hlavně i našim zaměstnancům, kulturní život a obecně má pozitivní společenský dopad,“ řekl výrobní ředitel Roman Demuth.

„Dle mého názoru se moderní kulturní instituce nemohou finančně spoléhat jen na svého zřizovatele. Uffo je příspěvkovou organizací města Trutnova, příspěvek však nepokrývá, na rozdíl od jiných příspěvkovek, ani naše mandatorní výdaje, de facto ani mzdy. A to si chraň bůh nestěžuji, myslím, že u kulturních příspěvkovek je to takto správně. Pokud tedy nechceme mít v oblasti programu svázané ruce a chceme přinášet do Trutnova ojedinělé projekty, je pro nás životní nutností soustavné posilování již tak výjimečně úspěšného vícezdrojového financování. Jsem tedy velmi rád, že spolupráce s firmou Pepperl + Fuchs tak dobře funguje a má tendenci se navyšovat,“ uvedl Libor Kasík.