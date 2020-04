Počínaje pondělním dnem začala Správa KRNAP, zejména odbor státní správy, fungovat ve stejných úředních hodinách jako před vyhlášením nouzového stavu.

Správa KRNAP ve Vrchlabí | Foto: Archiv

„Informační centra a Krkonošská muzea budou otevřená bezodkladně, jak to bude možné,“ sdělil mluvčí Správy KRNAP Radek Drahný s tím, že informační centra by se měla otevřít pravděpodobně 8. června a muzea už 26. května. Přestože úřední hodiny na Správě KRNAP byly obnovené v původním rozsahu, lidé by měli upřednostnit komunikaci prostřednictvím telefonu a e-mailu nebo využít datovou schránku. S ohledem na stále platná mimořádná opatření je třeba dodržovat pravidla.