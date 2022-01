Kupující se musel zaručit, že udrží provozuschopnost dráhy minimálně dalších pět let a doložit bankovní záruku 6,3 milionu korun. Pro Správu železnic byla ve druhém kole veřejné soutěže jediným kritériem výše nabídnuté ceny. Minimální cenu stanovila na 1,142 milionu korun, zatímco v prvním kole to bylo 9,679 milionu Kč. Do prvního kola se však nikdo nepřihlásil. Ve druhém kole se sešli čtyři zájemci. Při prodeji železničních tratí v Česku je takový zájem dosud nevídaný.