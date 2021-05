"Nejsme Disneyland, abychom věci lakovali narůžovo. My jsme muzeum československého opevnění a chceme, aby bylo co nejvíce autentické a odpovídalo původní podobě. Kvůli tomu čerpáme historické podklady z různých zdrojů," říká předseda spolku Stachelberg Pavel Holzknecht, který se s týmem dobrovolníků stará o vojenskou pevnost, vybudovanou na obranu proti Hitlerovi.

Přesně v duchu jeho slov připravuje spolek novinky. První z nich bude střílna, která najde místo v jednom z objektů těžkého opevnění ve směru na Rýchory. Vyrobená je z litiny. "Jsme jediní v republice, kteří dělají odlévanou střílnu protitankového kanónu. Nejprve jsme si nechali udělat dřevěné modely, poté nám střílnu odlili ve slévárně. Teď je u strojařů, aby nám ji sestavili," říká předseda spolku Stachelberg Pavel Holzknecht.

Střílna se skládá ze tří dílů, které se smontují šrouby dohromady. Její celková váha je téměř jeden a půl tuny. Celá bude zabetonovaná ve stěně bunkru. "Slouží pro instalování a ochranu smíšené pevnostní zbraně L1. Tuto zbraň tvoří 4 cm československý kanón vzor 36 a těžký kulomet vzor 37," popisuje detaily jeden z členů spolku Stachelberg Marek Šikola.

"Palby kanónu i kulometu tvořily mezi bunkry palebnou přehradu a zabraňovaly tak postupu nepřátel vpřed, skrz linii. Střílnu i kanón dodávaly Škodovy závody v Plzni," přibližuje Šikola.

Střílna má být kompletně hotová na přelomu května a června. Usazení ohromné střílny na bunkr T-S 81a plánuje spolek Stachelberg na letní prázdniny. "Ve stejném objektu uvažujeme o replice pancéřového zvonu ve střeše. Sháníme firmu, která by vytvořila maketu," doplňuje předseda Holzknecht.

Loni spolek provedl zabezpečení jedné štoly, která je velmi strategická a slouží k odvodu vody z podzemí. O rok dříve bylo velkou akcí vybudování nouzového východu za bezmála 5 milionů korun, za podpory Evropské unie.

Spolek Stachelberg pracuje také na projektu repliky výtahu, který povede do hloubky 34 metrů do labyrintu podzemních chodeb. Nedávno si spolek přivezl další výkresy z archivu. "U prázdné šachty se nás lidé často ptali, k čemu to je, proč je to tak stavěné. Proto se kolegové shodli, že je potřeba to lidem nejen popsat slovně, ale také ukázat, jak to mělo vypadat a co v pevnosti doopravdy mělo být a nakonec nebylo," líčí předseda spolku Pavel Holzknecht.

Podle něj je Stachelberg výjimečný svou mohutností. "Vždyť to měla být největší tvrz československého opevnění a pátá tvrz co do velikosti v Evropě," připomíná.