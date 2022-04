Letos je to jubilejní třicátá sezona, poprvé se mohli návštěvníci vydat do dělostřelecké tvrze v roce 1993. V dubnu a květnu bude otevřeno o víkendech a svátcích, v červnu od čtvrtka do neděle a v červenci denně, vždy od 10 do 17 hodin. Dospělí zaplatí za prohlídku 150 Kč, děti od 6 do 15 let 100 Kč.