/FOTO/ Dělostřelecká tvrz Stachelberg zahájila během velikonočních svátků turistickou sezonu. Do podzemí jedné z největších evropských vojenských pevností vyrazili první návštěvníci. Vstupné zdražilo na 200 Kč. V dubnu a květnu bude Stachelberg otevřený v sobotu, neděli a svátcích, v červnu již od čtvrtka a během letních prázdnin denně.

Na Stachelbergu začala turistická sezona. | Video: Jan Bartoš

V loňském roce navštívilo areál vojenské československé historie 24 455 platících turistů. To byl rekord za dosavadních 31 sezon. „Loňská sezona byla fantastická, a to i přesto, že jsme na konci roku neplánovaně museli zavřít kvůli vysoké vodě v podzemí. Počet platících návštěvníků byl rekordní. Stachelberg je postupně vyhledávanějším cílem pro turisty, kteří míří do tohoto regionu,“ uvedl předseda spolku Stachelberg Pavel Holzknecht.

„V prosinci se nám rozbilo čerpadlo a při mohutném tání a deštích se nám zaplavilo podzemí. Proto jsme po opadnutí vody opravovali chodníky a rozvody elektroinstalace,“ popsal Pavel Holzknecht, co zaměstnalo členy spolku. Ti rovněž pracují na novém expozičním objektu T-S 81a - bunkru, který je dosud uzavřený. Připravují úplné dokončení bunkru tak, jak nikdy předtím nebyl.

Nachází se v těsném sousedství stachelberské tvrze jako součást linie těžkých pevností od Stachelbergu směrem k Rýchorám. Ve výzbroji měl protitankový kanón a kulomety. Pěchotní srub byl v roce 1938 částečně vyzbrojen a připraven k boji.

„Objekt možná částečně zpřístupníme na státní svátek v říjnu. Další novinkou je, že jsme zpracovali digitální průvodce do chytrých telefonů, a to v několika cizojazyčných mutacích. Například návštěvník z Německa nebo Polska si do mobilu stáhne aplikaci SmartGuide a tam si vyhledá Stachelberg, pak si informace bude číst nebo si je bude poslouchat ve svých sluchátkách,“ upřesnil předseda spolku.

Naopak pevnostní kanón L1, na který se ve sbírce v loňském roce vybral přes milion korun, ještě k vidění nebude. „To ještě nějaký ten měsíc či rok bude trvat. Kanon je nyní rozebrán, hodnotí se jeho stav a připravují se dokumenty, které jsou potřeba pro jeho úplnou rekonstrukci. Ta bude jak časově, tak finančně náročná,“ dodal Pavel Holzknecht.

Zdroj: Jan Bartoš

Přístup k Stachelbergu zkomplikuje návštěvníkům začínající úplná uzavírka silnice z Trutnova přes Babí, která potrvá až do 23. června. Pro osobní auta to znamená objížďku přes Zlatou Olešnici, Bernartice, Žacléř. Od 23. června do 28. července bude platit částečná uzavírka, kdy vozidla projedou s omezením za kyvadlového provozu.

„Obáváme se, že to část návštěvníků odradí, nicméně doufáme, že lidi na nás nezapomenou a přesto nás navštíví. Naše muzeum žije hlavně díky podpoře ze strany návštěvníků,“ řekl předseda spolku Stachelberg.

