Dělostřelecká tvrz Stachelberg zahájila v pátek 29. března turistickou sezonu. Loňský rok byl návštěvnicky rekordní, vojenské pevnostní muzeum si prohlédlo více než 24 tisíc lidí. Letos čeká turisty několik novinek, oblíbený Sraz vojenské techniky, ale také dražší vstupné a komplikace v dopravě. Už v pondělí 1. dubna totiž začne úplná uzavírka silnice z Trutnova přes Babí k Stachelbergu. Až do 23. června to znamená pro osobní auta objížďku přes Zlatou Olešnici, Bernartice, Žacléř.

V pondělí 1. dubna začne úplná uzavírka silnice z Trutnova přes Babí, návštěvníci Stachelbergu proto budou muset jet objízdnou trasou. Potrvá až do 23. června. | Video: Deník/Jan Braun

Od 23. června do 28. července bude platit částečná uzavírka, kdy vozidla projedou s omezením za kyvadlového provozu. V dubnu a květnu bude Stachelberg otevřený v sobotu, neděli a svátcích, v červnu již od čtvrtka a během letních prázdnin denně.

Uzavírka zkomplikovala situaci provozovatelům Stachelbergu ze spolku dobrovolníků už před dvěma lety. Zatímco v roce 2022 odřízla přístup k bunkrům oprava silnice mezi Prkenným Dolem a Babím, letos je důvodem uzavření hlavní přístupové cesty dokončení kanalizace na Babí.

„V roce 2022 jsme Stachelberg museli zavřít kvůli rekonstrukci silnice v hlavní sezoně v červenci a srpnu, což jsou pro nás dva nejdůležitější měsíce v roce. Pokles počtu návštěvníků byl enormní, ale díky finanční podpoře ze strany Královéhradeckého kraje jsme přežili. Letošní uzávěra bude jiná. Cesta k nám bude existovat, ale bohužel na objízdné trase Zlatá Olešnice, Bernartice, Lampertice, Žacléř si návštěvník z hor zajede na jedné trase přibližně 25 kilometrů,“ řekl Pavel Holzknecht, předseda spolku Stachelberg.

„Obáváme se, že to část návštěvníků odradí, nicméně doufáme, že lidi na nás nezapomenou a přesto nás navštíví. Naše muzeum žije hlavně díky podpoře ze strany návštěvníků,“ zdůraznil.

Rekordní návštěvnost

V loňském roce navštívilo areál vojenské československé historie 24 455 platících turistů. To byl rekord za 31 sezon, kdy je pevnostní muzeum otevřené. „Loňská sezóna byla fantastická a to i přesto, že jsme na konci roku neplánovaně museli zavřít kvůli vysoké vodě v podzemí. Počet platících návštěvníků byl rekordní. Stachelberg je postupně vyhledávanějším cílem pro turisty, kteří míří do tohoto regionu,“ spokojeně konstatoval Holzknecht. „Loňský rok byl pro nás významný. A to nejen proto, že zde byla rekordní návštěvnost, ale podařilo se sehnat peníze na nákup protitankového kanonu a naplno se rozběhly práce na novém expozičním objektu T-S 81a,“ dodal.

V letošním roce vstupné zdraží. Dospělí zaplatí za prohlídku pevnostního muzea 200 Kč. Cena pro děti od 6 do 15 let zůstává 100 Kč. „Musíme reagovat na všechny negativní dopady, které nás v letošním roce ovlivní - výrazný nárůst ceny elektrické energie, přibližně o 40-50%, změny podmínek pro naše zaměstnance a samozřejmě se nám zdražují různé služby,“ vysvětlil předseda spolku. Tradiční Sraz vojenské techniky by se měl konat v sobotu 18. května.

Zdroj: Jan Bartoš

Připravují otevření dalšího bunkru

Turisté se dočkají i novinek. „V prosinci se nám rozbilo čerpadlo a při mohutném tání a deštích se nám zaplavilo podzemí. Proto jsme po opadnutí vody opravovali chodníky a rozvody elektroinstalace,“ popsal Pavel Holzknecht, co zaměstnalo členy spolku. Ti rovněž pracují na novém expozičním objektu T-S 81a - bunkru, který je dosud uzavřený. Připravují úplné dokončení bunkru tak, jak nikdy předtím nebyl.

Nachází se v těsném sousedství stachelberské tvrze jako součást linie těžkých pevností od Stachelbergu směrem k Rýchorám. Ve výzbroji měl protitankový kanón a kulomety. Pěchotní srub byl v roce 1938 částečně vyzbrojen a připraven k boji. „Objekt možná částečně zpřístupníme na státní svátek v říjnu. Další novinkou je, že jsme zpracovali digitální průvodce do chytrých telefonů, a to v několika cizojazyčných mutacích. Například návštěvník z Německa nebo Polska si do mobilu stáhne aplikaci SmartGuide a tam si vyhledá Stachelberg, pak si informace bude číst nebo si je bude poslouchat ve svých sluchátkách,“ upřesnil.

Naopak pevnostní kanón L1, na který se ve sbírce vybral přes milion korun, ještě k vidění nebude. „To ještě nějaký ten měsíc či rok bude trvat. Kanon je nyní rozebrán, hodnotí se jeho stav a připravují se dokumenty, které jsou potřeba pro jeho úplnou rekonstrukci. Ta bude jak časově, tak finančně náročná,“ uvedl Pavel Holzknecht.

Členové spolku jsou dobrovolníci, kteří se Stachelbergu věnují v době svého volna. V pátek zahájili 32. sezonu. „Je to čím dál tím náročnější. Jednak stárneme, chybí nám mladší generace a z koníčku se stal kůň, který potřebuje každodenní péči a tu musíte vykonávat v souladu s rodinou a zaměstnáním. Přesto nás to stále baví a naplňuje,“ podotkl předseda spolku Stachelberg.

Kolik stojí prohlídka

dospělí 200 kč

děti 6-15 let 100 kč

rodinné vstupné 2+2 500 Kč

Otevírací doba

duben, květen sobota, neděle, svátek 10:00 - 17:00

červen čtvrtek - neděle, svátek 10:00 - 17:00

červenec, srpen denně 10:00 - 17:00

září, říjen sobota, neděle, svátek 10:00 - 17:00

listopad, prosinec sobota ve 13:00

25. - 31. prosince denně ve 13:00