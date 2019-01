Trutnovsko, Pojizeří - Akcí k Mezinárodnímu dni dětí nabízí region mnoho. Se soutěžemi, ukázkami i koncerty.

ZAČÁTKEM ČERVNA je akcí pro děti každoročně mnoho. Kdo chce, z nabídky si určitě vybere. | Foto: DENÍK/Petr Šimr

Den dětí a začátek června k sobě patří už od roku 1950. A vždy je to dobrá příležitost k pořádání zábavných či soutěžních akcí.

Začíná se již dnes

Už dnes se lze bavit ve Dvoře Králové. Centrum Gami pořádá ten svůj dětský den od 9 do 18 hodin hodin na ploše u kavárny a zahradnictví, pod Šindelářskou věží. Připraveno je vystoupení žáků umělecké školy a živá hudba. Malovat se bude na obličeje, ale také do omalovánek. Zadovádět si děti mohou na trampolíně. Dům dětí a mládeže Jednička ve spolupráci s městem a Technickými službami připravil zábavný program plný her, soutěží a dalších aktivit. Potrvá od 8.30 do 12.30 hodin. „V případě pěkného počasí na Tyršově koupališti, v případě deště akci přesuneme do areálu DDM," informovala ředitelka Iveta Hanušová.

Sobotní pokračování

Ve Vrchlabí bude zítra živo na Liščím kopci. Hasiči a DDM Pelíšek tu od 11 hodin pořádají Hrátky se Soptíkem. Samozřejmostí jsou soutěže a zábava, k tomu i ukázky hasičské, policejní i zdravotnické techniky. Od 20 hodiny vystoupí kapely Flendrs, Now Vacancy a Koneckonců.

Jestřábí dětský den připravují do Radvanic členové motoklubu Jestřábí jezdci. Začne ve 14 hodin, jak jinak než u Jestřábí chýše. Na pohádkovou stezku mohou děti vyrazit v nedaleké Chvalči. Start je od 14.30 ze školní zahrady.

Hřiště u nemocnice v Jilemnici bude v sobotu patřit Hrám bez hranic. Den netradičních sportů a zábavy začne v 10 hodin, příchozí se mohou seznámit například se spirobalem, kroketem, pelotou i diskgolfem. Program zpestří ukázky techniky off roadů, lukostřelba i vrchlabský aeroklub. Pořádá Junák a Offroad klub Krkonoše.

V Harrachově si děti mohou zítra užívat atrakcí v dětském parku anebo jízdu na lanovce za symbolickou desetikorunu.

Akce i na neděli

Téma Křížem krážem Českou republikou má nedělní dětský den, který v autokempu od 14 do 16 hodin pořádá Sdružení rodičů a přátel školy při ZŠ a MŠ Mostek.

Také v obci Kocbeře budou na děti myslet zejména v neděli. Zábavný program Vosa jede i soutěže s cenami jsou připravovány na fotbalové hřiště TJ Jiskra. Začátek je ve 14 hodin.

Podtitul Ztratíme se spolu v lese? má název netradiční nedělní dětský den v Čisté u Horek. Sraz je ve 14.30 za sokolovnou, vhodné je vzít si oblečení a obuv na vycházku do polí, luk a lesů.

Již tradiční oslava dětského dne proběhne ve fotbalovém areálu v Horním Starém Městě v Trutnově, letos pod názvem "Dětský den v oblacích". Od 13 hodin se všichni příchozí mohou těšit na dětskou diskotéku DJ Pepsona, soutěže s pohádkovými bytostmi, hasičskou techniku, skluzavky, prolézačky a tradiční shazování bonbónů z letadla. Za příznivého počasí si budou moci návštěvníci proletět vrtulníkem nebo horkovzdušným balónem.

Další dny věnované dětem a mládeži:

• Mezinárodní den dětí, které se staly obětí agrese (4. června)

• Mezinárodní den za odstranění práce dětí (12. června)

• Den afrického dítěte (16. června)

• Mezinárodní den mládeže (12. srpna)

• Mezinárodní den ztracených dětí (25. května)

• Světový den dětí (20. listopadu)

• Den nenarozeného dítěte (25. března)

Letní sezona od zítřka nabídne nové trasy pro rodiny s dětmi

Špindlerův Mlýn - Skiareál letos poprvé ve spolupráci s městem otevře letní sezonu společnou akcí. Zítřejší program je zaměřený především na rodiny s dětmi a součástí bude i otevření dvou speciálně vytyčených tras.

Začínají vždy v horní stanici lanových drah Medvědín a Svatý Petr a nesou název Medvědí stezka a Stezka stopaře. „Touto novinkou realizujeme náš plán a strategii zaměřit pozornost na rodiny s dětmi, proto jsme dvě nově vytyčené trasy zaměřili tak, aby byly co se týče náročnosti vhodné pro tuto cílovou skupinu. Jelikož slavnostní den připadne na Den dětí, program jsme uzpůsobili právě na dětské publikum, navíc jsme zvýhodnili cenu jízdenek na lanovky," uvedl ředitel skiareálu Čeněk Jílek.

Nové výletní trasy budou otevřeny v 9 hodin na dolní stanici Medvědína, odkud se poté všichni vydají lanovkou nahoru. Na děti budou čekat úkoly, focení s medvědem i odměna. Od 13 hodin je pak připraven na dolní stanici Medvědína dětský den.