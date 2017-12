Stacionář rozšiřuje služby, hitem je cvičný byt s vařením a žehlením

Trutnov - Službu pro dvě nové cílové skupiny umožní již zanedlouho Stacionář mezi mosty Trutnov.

Od poloviny ledna získají možnost denně pobývat v kolektivu pod odborným vedením osoby z Trutnova a okolí s těžkým a hlubokým mentálním postižením a kombinovaným postižením starší 18 let a osoby starší 55 let se zdravotním postižením, chronickým onemocněním, stařeckou demencí a osoby se sníženými schopnostmi z důvodu věku. Dojde k tomu zásluhou rozsáhlé rekonstrukce.



Komplex dvou budov, sloužící dříve jako mateřská škola či Riaps, se spojil v jedno centrum a získal potřebné prostory. Dosud do stacionáře docházely osoby starší 18 let s mentálním postižením lehkého a středně těžkého stupně, s tělesným postižením a kombinovaným postižením. „Je to největší změna za dobu existence stacionáře a posun dopředu v nabízených službách pro osoby, které se už nedokážou o sebe tolik postarat,“ řekla ředitelka Stacionáře mezi mosty Renata Bezděková.



„Současný trend je, aby senioři zůstávali co nejdéle doma. Všichni víme, že péče o ně je náročná, obzvláště pokud chodíte do práce a máte svoje děti. My jsme denní služba, odkud se vrací odpoledne domů. V kolektivu mají možnost vést aktivní život, naplněný zážitky a přátelstvím,“ vysvětlila. Stacionář sídlí v Náchodské ulici za fotbalovým stadionem v Trutnově, má otevřeno od 7 do 15 hodin. „Při rozšíření služeb počítáme také s prodloužením do 16. hodiny,“ připomněla ředitelka.



Stacionář dosud využíval jednu budovu, do které se nastěhoval v roce 2005 z tehdejší střední podnikatelské školy v Polské ulici. Letošní rekonstrukce vnitřních prostor za necelých 6,5 milionu korun, které z devadesáti procent pokryje dotace z Evropské unie, probíhala od června do začátku prosince. „Zásadní bylo vybudování výtahu, díky kterému se dostanou vozíčkáři do prvního patra,“ upozornila Renata Bezděková.



„Obě budovy jsme museli stavebně uzpůsobit kvůli bezbariérovosti a vytvořit průchozí prostor mezi nimi,“ popsal proměnu stacionáře Jiří Plecháč z firmy Stavebně dopravní Trutnov, která opravy realizovala. „Přestavěli jsme sociální zařízení, vybudovali nové šatny, podlahy, obklady, přidali širší zárubně. Při stavbě výtahu jsme odkryli, že se musí udělat také přeložka topení. Instalovali jsme nové elektrické vedení. Místo starých hliníkových kabelů jsme museli natáhnout měděné,“ doplnil.



Kvůli vozíčkářům se objevila i nová nízká umyvadla. Speciální bude koupelna se sprchovacím lůžkem, které je hydraulické, vyplněné gumovou vložkou se dvěma odtoky. „Je pohyblivější a variabilnější. Je to lepší než ve vaně a sprše. To bude velká novinka, určitě se stane hojně využívanou,“ uvedla ředitelka.



Ve stacionáři najdete také klubovnu, pracovnu, hernu, odpočívárnu, tělocvičnu či speciální relaxační místnost. Vylepšením prošel rovněž cvičný byt, ve kterém klienti stacionáře trénují denní činnosti. Zkouší v něm, jak to v domácnosti funguje. Uklízejí, vaří, vymýšlejí recepty, nakupují potraviny, myjí nádobí, žehlí. „Nejpopulárnější je vaření, protože co si uvaří, to si pak i sní,“ usmála se Renata Bezděková.