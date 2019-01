Trutnovsko – Krkonošský deník pokračuje v seriálu, který představuje lídry jednotlivých stran kandidujících v podzimních komunálních volbách ve třech největších městech okresu: v Trutnově, Vrchlabí a ve Dvoře Králové.

Emil Kudrnovský | Foto: Archiv

Všem lídrům jsme položili stejné otázky, jejich odpovědi najdete nejen na stránkách našeho Deníku, ale také na našem webu.

Dnes odpovídá lídr TOP 09 ve Dvoře Králové Emil KUDRNOVSKÝ.

Jaká část města je podle vás v nejzanedbanějším stavu a proč?

Musím přiznat, že za probíhající hospodářské krize nejsem příznivcem investičních výdajů za účelem okrášlení veřejných prostor. Volné finanční prostředky bych raději použil na podporu podnikání a zaměstnanosti ve městě. Raději si počkám na nový chodník o 5 let déle, než abych nepomohl vzniku nového kvalifikovaného pracovního místa. Čím menší bude ve městě nezaměstnanost a vyšší podíl kvalifikovaných pracovních míst, tím dříve bude město mít na investiční výdaje do obnovy ulic. Ale zpět k odpovědi na otázku: I v exponovaných částech města je několik míst, která by zasloužila „oživit“. Nicméně, to nejvíce zanedbané je schováno pod povrchem – časovanou bombou je vodovodní a kanalizační soustava města. V tomto směru jsem na straně stávajícího vedení města, a v případě zvolení budu v jejich aktivitách o nastolení transparentnosti a odpovědnosti při správě této městské sítě pokračovat.

Co vám ve vašem městě chybí?

Mně, jako občanovi Dvora Králové nad Labem, otci dvou děti předškolního věku, chybí zejména síť cyklostezek pro bezpečný pohyb po městě a kolem města na kole. Její existence by určitě přispěla ke snížení automobilové dopravy ve městě, bezpečnosti provozu i podpoře cestovního ruchu. Jako občanovi a zaměstnanci města, který lépe vidí do chodu úřadu, mi nejvíce chybí systémové řízení dotačních projektů. Díky mé poslední zkušenosti v získávání a realizaci dotačních projektů (za posledních rok 4 projekty v hodnotě 17 mil. Kč) mohu nyní říci, že vzhledem k absenci řízení dotačních projektů město nevyužilo několik zajímavých příležitostí, které se už nebudou opakovat – důležitých pro rozvoj města či vytvoření kvalifikovaných pracovních míst apod.

Co byste udělal jako první v pozici starosty?

Ačkoli jsem v komunální politice nováčkem, vzhledem k dosavadnímu působení mohu vynechat seznámení s chodem úřadu. Za důležitý první krok považuji rozhovory za účelem vyjasnění si priorit a způsobu komunikace s politickými partnery, s vedoucími odborů, s vedením městské policie a s vedením příspěvkových organizací města. Úzce tento počin souvisí se zahájením plnění jednotlivých bodů volebního programu. Komunikace je základ úspěchu. Zároveň nebudu čekat na výsledky procesního auditu a souběžně provedu kroky vedoucí ke zrušení některých zbytečných a provozně zatěžujících činností, které nejen činí úřad neefektivním v očích veřejnosti, ale nepřímo stojí nemalé finanční náklady.

V jakém okamžiku byste prohlásil z pozice starosty, že jste spokojený?

Spokojený může být starosta jen spokojeného města. Do jaké míry je jeho činnost uznávána a činí obyvatele spokojenými, pozná starosta města až v případě znovuzvolení do funkce. Pokud obhájí svou pozici, měla jeho práce smysl, může pokračovat v rozpracovaných projektech a teprve pak může poprvé říci, že je spokojen. Střídání lidí ve vedení města nedává mnoho příležitostí udržet rozvoj města jedním směrem.

Kolik hodin týdně chcete jako starosta pracovat?

Na stávající pozici jsem zvyklý pracovat v průměru 10 až 12 hodin denně. Zásadně neodcházím od rozdělané práce, večer řeším maily, grantové projekty, kontrolu práce podřízených vč. plánu na další den. Pokud bude třeba, budu v tomto tempu pokračovat i jako starosta. …ještě pár let takové tempo snad vydržím.  Pracuji pro město a hodlám pro něj pracovat i nadále.

Koho byste k sobě do úřadu starosty pozval jako prvního?

Mezi prvními pozvu některé bývalé starosty, abych s nimi pohovořil o jejich zkušenostech. Z jejich cílů vyberu to dobré, poučím se z chyb a budu pokračovat dále.

Jak snášíte kritiku?

Snažím se brát si ponaučení z vlastních chyb či omylů, odpovědně a čestně přiznám: „ano, to je dobrá připomínka, byla to chyba, zmýlil jsem se“, a zároveň navrhnu opravné řešení, pokud existuje. Hůře snáším srážku s blbcem.

Kdo je vaším vzorem politika u nás a ve světě?

Jedním z mých vzorů je Karel Schwarzenberg. Uznávám jej jako dobrého hospodáře, zkušeného politika a nejvýraznějšího ministra zahraničí po listopadu 1989. Kníže je svými činy a charismatem symbolem tradice a odpovědnosti.

Jaké schopnosti vašich konkurentů byste rád měl?

Z kandidátů na starostu se mohu srovnávat pouze s Editou Vaňkovou či s Janem Bémem, se kterými jsem pravidelně v pracovním kontaktu. Oba mají dlouholeté zkušenosti s vedením města, které mně vzhledem k věku chybí. Na druhou stranu nejsem zatížen minulostí a přinesu nové myšlení do způsobu řízení města. Tomu mimo jiné směřují i právě se rozjíždějící dotační projekty zaměřené na procesní a projektové řízení, vzdělávání apod.

Emil Kudrnovský



Narozen: 26. 3. 1976, Dvůr Králové

Vzdělání: Univerzita Palackého v Olomouci, Přírodovědecká fakulta, obor matematika – geografie – titul Mgr.; tamtéž obor geografie – geoinformatika – titul Bc.

Masarykova univerzita Brno, Přírodovědecká fakulta, obor Kartografie, geoinformatika a dálkový průzkum Země – titul Ph.D.

Současné zaměstnání: 2008 – dosud: vedoucí odboru informatiky a správce geografického informačního systému města (GIS)

Záliby: hory, jízda na kole, puzzle

Rodina: ženatý, 2 děti

Strana: TOP 09

Motto: „V životě, stejně jako v komedii nezáleží na délce, ale na způsobu provedení. V politice to platí víc, než si myslíte.“